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Mbappé, siete lesiones en poco más de dos años en el Real Madrid

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Juan José Lahuerta

Madrid, 26 sep (EFE).- La lesión que sufrió Kylian Mbappé con Francia vuelve a detener al delantero del Real Madrid y eleva a siete los problemas físicos que ha padecido desde su llegada al club blanco desde el verano de 2024, con catorce partidos perdidos por lesión y una disponibilidad del 88,8 % por ciento.

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El alcance del último contratiempo todavía está por determinar. Mbappé se lesionó la rodilla izquierda durante el encuentro de Francia ante Turquía, precisamente en la acción en la que marcó el tanto de la victoria de su selección (0-1). Intentó continuar sobre el terreno de juego, pero finalmente tuvo que pedir el cambio y abandonó la concentración de su selección para regresar a Madrid.

Es la séptima lesión que sufre desde que fichó por el Real Madrid y devuelve el foco a una rodilla izquierda que ya le dio problemas durante varios meses la pasada temporada.

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Su primer contratiempo llegó pronto. El 24 de septiembre de 2024, en la séptima jornada de Liga y en un duelo frente al Alavés, sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pese a que inicialmente se manejaron plazos mayores, su recuperación fue rápida y únicamente se perdió el derbi frente al Atlético de Madrid del siguiente fin de semana.

Menos de tres meses después volvió a detenerse. El 10 de diciembre, en Bérgamo ante el Atalanta, marcó antes de abandonar el terreno de juego en el minuto 36 por molestias musculares. La lesión le impidió disputar el choque contra el Rayo Vallecano de Liga.

En febrero de 2025 apareció un tercer problema. Una entrada muy dura de Carlos Romero durante el Espanyol-Real Madrid le dejó un hematoma en un gemelo. Aunque llegó a entrenarse, por precaución fue baja ante el Leganés en un partido de Copa.

Un mes después, Mbappé sufrió un esguince en el tobillo derecho durante el encuentro de Liga de Campeones contra el Arsenal. El francés se perdió dos partidos (Athletic y Getafe, aunque para el primero además estaba sancionado por expulsión).

A esas ausencias se sumaron otras tres durante el Mundial de Clubes, aunque en aquella ocasión no por una lesión. Una gastroenteritis aguda le impidió jugar ante Al-Hilal, Pachuca y Salzburgo.

El episodio más prolongado comenzó en diciembre de 2025. Mbappé empezó a sufrir molestias en la rodilla izquierda y el Real Madrid informó el último día del año de que el delantero padecía un esguince. No pudo enfrentarse al Betis y al Atlético de Madrid.

Ese problema reapareció durante los primeros meses de 2026 y provocó diferentes ausencias hasta marzo. En total, el francés se perdió siete encuentros durante ambos periodos (tampoco se enfrentó al Benfica, Getafe, Celta, Manchester City y Elche).

Superado el problema de rodilla, Mbappé volvió a caer el 25 de abril. Esta vez sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que le mantuvo 17 días apartado y le hizo perderse dos encuentros. Y cinco meses después vuelve a detenerse.

La séptima lesión llegó esta vez lejos del Real Madrid, durante el parón internacional con Francia. El primer diagnóstico apunta a una lesión tendinosa en la rodilla izquierda, la misma articulación que condicionó varios meses de su anterior temporada.

A falta de conocer cuánto tiempo estará de baja por este último contratiempo, Mbappé se ha perdido desde su llegada al Real Madrid catorce encuentros por lesión. La cifra asciende a 17 si se incluyen los tres partidos que no pudo disputar por gastroenteritis.

Pese a las siete lesiones, el atacante francés ha mantenido una disponibilidad elevada durante sus algo más de dos temporadas como madridista, cercana al 90 por ciento de los encuentros. Una cifra que podría empezar a reducirse dependiendo del diagnóstico de una rodilla izquierda que vuelve a obligarle a parar. EFE

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