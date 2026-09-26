“Majestad” busca igualar una gesta inédita desde 2014

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Madrid, 26 sep (EFE).- El potro “Majestad” aspira el domingo a copar la victoria en las tres grandes carreras reservadas a los ejemplares tres años del Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, Poule, Derby y Villamejor.

Dos pruebas de primavera en 1.600 y 2.400 metros, en cuyo palmarés ya ha inscrito su nombre, y la maratón otoñal para la generación en los largos 2.800 metros, donde parte como favorito. El último precedente de este triplete data de 2014, con “Arkaitz”.

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“Majestad”, además, llega invicto al Villamejor. El pupilo del entrenador Guillermo Arizkorreta, propiedad de la cuadra Mediterráneo, debutó el 6 de febrero del presente año en la arena de Pau (Francia), con un bonito final en la milla. Ese día ya contó en la montura del madrileño Jaime Gelabert, su jockey también en el resto de actuaciones.

El 22 de marzo, ya en la pista de hierba de Madrid, vencía a su compañero de colores “Shy Guy” en los 1.500 metros del premio Fernando Savater, una de las preparatorias para la Poule de Potros-Cimera, test generacional sobre la milla donde superaría el 3 de mayo a otro caballo de la cuadra Mediterráneo, el puntero “Maximum Scepticism”.

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Ya el 7 de junio, salto de 800 metros de distancia para afrontar los 2.400 del Villapadierna-Derby Español. Su cambio de ritmo volvió a resultar letal y “Majestad” volaba en la recta final para cazar y sobrepasar por casi dos cuerpos a “Light l’Audrielle”.

Con el Villamejor como principal objetivo de otoño, su preparación desde entonces se ha desarrollado con tranquilidad, como apunta su máximo responsable, Guillermo Arizkorreta: “Ha pasado un buen verano, preferimos esquivar la preparatoria y llega a la carrera sin un solo problema. Hay que ver si hace la distancia y mantiene el nivel que dio en primavera, pero las sensaciones son buenas con él”.

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Siete son los otros tres años que afrontan el reto, en busca además de una bolsa de 27.000 euros para el vencedor, todos ya ganadores. “Drago”, el mejor potro con sangre española (“Majestad” está criado en Irlanda), hijo precisamente de “Arkaitz”, podría ser el principal peligro para el favorito.

La jornada, que contará con siete carreras en el programa, las cinco primeras válidas para los boletos de la Quíntuple Plus y la Lototurf (cuarta), tiene a sus favoritos en estos caballos:

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1ª Carrera: 2 (Skyred) – 10 (La Fafoune)

2ª Carrera: 5 (Stepinmydirection) – 6 (Días Felices) – 7 (Number) – 10 (Mimijolie)

3ª Carrera: 1 (Madrid) – 6 (Tiger Mask) – 8 (Ulymine)

4ª Carrera: 5 (Cometa) – 6 (Juan de Austria) – 7 (Amazónico)

5ª Carrera: 7 (Majestad)

6ª Carrera: 2 (Tetuán) – 4 (Campelo)

7ª Carrera: 1 (Lorea) – 8 (Cantillana). EFE

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