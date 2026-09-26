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Los organizadores de los XX Juegos Asiáticos reconocen fallos logísticos y se disculpan

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Tokio, 26 sep (EFE).- Las quejas por falta de alojamiento para atletas, errores de transporte y otros fallos logísticos durante los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya en curso provocaron este sábado las disculpas del secretario general del Comité Organizador, Satoshi Murate.

"Se han producido errores con respecto al alojamiento y el transporte, que pueden deberse a varios motivos, pero independientemente de la causa, la responsabilidad de prestar el servicio recae exclusivamente en nosotros y me gustaría disculparme sinceramente por los errores ocurridos", dijo Murate en una rueda de prensa.

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El secretario general afirmó que el Comité está investigando "a fondo" las causas para garantizar que no se repitan, y afirmó que el aumento del número de atletas hace que "pueda resultar difícil brindar un servicio adecuado".

La vigésima edición de los Juegos Asiáticos, la mayor competición deportiva del continente y que cuenta con un récord de más de 11.000 atletas de 45 países, arrancó el pasado sábado en la prefectura japonesa de Aichi y su capital, Nagoya, en el centro de Japón.

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Esta competición, que finalizará el 4 de octubre, ha estado empañada desde su arranque por las críticas de delegaciones de varios países participantes debido a la falta de acomodación disponible para los atletas.

El diario indio The Times of India calificó de "caótica" la llegada de los atletas a Japón, al reportar la situación de deportistas obligados a dormir en el recinto de inscripción y de otros que sufrieron esperas para conseguir habitaciones y autobuses. Según el medio, las autoridades indias incluso mantuvieron "en alerta" una quincena de residencias de ciudadanos de origen indio en Nagoya para proporcionarles alojamiento temporal.

La agencia de noticias china Xinhua, por su parte, informó la semana pasada que miembros de la delegación china se vieron bloqueados durante horas en el aeropuerto Internacional Chubu Centrair, debido a supuestas fallas en la organización.

En esta ocasión y con el fin de reducir costos, Japón no ha construido una villa exclusiva para los deportistas, razón por la cual algunos competidores se hospedan en hoteles y otros en un crucero atracado en el puerto de Nagoya, una suerte de villa flotante temporal con capacidad para unas 4.000 personas.

En otro sonado incidente, los organizadores reprodujeron por error el himno de Corea del Norte en lugar del surcoreano antes de un partido de hockey entre Corea del Sur y Bangladés. EFE

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