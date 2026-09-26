Los organizadores de los XX Juegos Asiáticos reconocen fallos logísticos y se disculpan

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Tokio, 26 sep (EFE).- Las quejas por falta de alojamiento para atletas, errores de transporte y otros fallos logísticos durante los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya en curso provocaron este sábado las disculpas del secretario general del Comité Organizador, Satoshi Murate.

"Se han producido errores con respecto al alojamiento y el transporte, que pueden deberse a varios motivos, pero independientemente de la causa, la responsabilidad de prestar el servicio recae exclusivamente en nosotros y me gustaría disculparme sinceramente por los errores ocurridos", dijo Murate en una rueda de prensa.

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El secretario general afirmó que el Comité está investigando "a fondo" las causas para garantizar que no se repitan, y afirmó que el aumento del número de atletas hace que "pueda resultar difícil brindar un servicio adecuado".

La vigésima edición de los Juegos Asiáticos, la mayor competición deportiva del continente y que cuenta con un récord de más de 11.000 atletas de 45 países, arrancó el pasado sábado en la prefectura japonesa de Aichi y su capital, Nagoya, en el centro de Japón.

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Esta competición, que finalizará el 4 de octubre, ha estado empañada desde su arranque por las críticas de delegaciones de varios países participantes debido a la falta de acomodación disponible para los atletas.

El diario indio The Times of India calificó de "caótica" la llegada de los atletas a Japón, al reportar la situación de deportistas obligados a dormir en el recinto de inscripción y de otros que sufrieron esperas para conseguir habitaciones y autobuses. Según el medio, las autoridades indias incluso mantuvieron "en alerta" una quincena de residencias de ciudadanos de origen indio en Nagoya para proporcionarles alojamiento temporal.

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La agencia de noticias china Xinhua, por su parte, informó la semana pasada que miembros de la delegación china se vieron bloqueados durante horas en el aeropuerto Internacional Chubu Centrair, debido a supuestas fallas en la organización.

En esta ocasión y con el fin de reducir costos, Japón no ha construido una villa exclusiva para los deportistas, razón por la cual algunos competidores se hospedan en hoteles y otros en un crucero atracado en el puerto de Nagoya, una suerte de villa flotante temporal con capacidad para unas 4.000 personas.

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En otro sonado incidente, los organizadores reprodujeron por error el himno de Corea del Norte en lugar del surcoreano antes de un partido de hockey entre Corea del Sur y Bangladés. EFE