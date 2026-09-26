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López afirma que la manifestación por la educación responderá a los "ataques ideológicos" y "malas políticas" de Ayuso

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El secretario del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que la movilización de este domingo en Madrid a favor de la educación pública responderá a los "ataques ideológicos" inherentes a las "malas políticas" que asegura que lleva a cabo la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La protesta, convocada por el Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública de Madrid, formado por las organizaciones sindicales, colectivos y plataformas del sector, marchará de Atocha a Sol para reclamar una regularización de las horas lectivas y una bajada de ratios en las aulas, entre otras reivindicaciones, en una previa a la huelga indefinida que comenzará el 14 de octubre en la educación pública madrileña.

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En declaraciones a los medios antes de un acto de su formación en la capital, López ha insistido en que "detrás de lo que está pasando" en materias como la educación y la sanidad en la región, "hay una apuesta política de quien quiere recortar, privatizar y convertir los derechos en negocios". "Por lo tanto, claro que es una manifestación política, es una manifestación contra la mala política que representa la de Ayuso", ha zanjado.

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EuropaPress

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