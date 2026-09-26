Las "casas-patera": La proliferación de un negocio de la inmigración clandestina en Ceuta

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Rafael Peña

Ceuta, 26 sep (EFE).- La entrada masiva de más de 80.000 personas a través de la frontera con Marruecos ha dado origen a la comisión de delitos relacionados con la ocultación de migrantes en los denominados "pisos-patera", en los que viven hacinadas decenas de personas.

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En las últimas semanas los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han incrementado sus actuaciones contra este tipo de actividades ilegales que se han descubierto en diferentes zonas de la ciudad, principalmente en casas de la periferia donde pasan más desapercibidos.

Las pesquisas policiales así como la colaboración vecinal están permitiendo la localización de estos inmuebles donde se alojan decenas de los migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio y que se cobijan en estas viviendas ante la falta de un lugar para pasar las noches.

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Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han llevado a cabo varias operaciones desde el pasado 16 de septiembre que han permitido la localización de migrantes, entre ellos varios menores, que están pagando una media de 15 euros al día para permanecer en estos lugares.

Un total de 25 migrantes y dos detenidos en la calle Real, siete más en la zona de Benítez, una veintena en Loma Colmenar, 14 en una vivienda en el Príncipe, otros 10 más en el Príncipe y 28 personas en dos pisos ubicados en Loma Colmenar y el Príncipe ha sido el resultado de los últimos operativos, según los datos facilitados a EFE por fuentes policiales.

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La insalubridad y el hacinamiento son los elementos comunes de estas viviendas cuyos propietarios están siendo detenidos y denunciados por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los agentes suelen intervenir en estos lugares a primeras horas de la mañana, cuando se tiene constancia de la presencia en la casa tanto de estas personas como de los dueños.

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La falta de plazas en los recursos habilitados por el Gobierno así como la incomodidad de dormir en las playas han provocado que proliferen este tipo de actuaciones irregulares en la ciudad.

Por otro lado, una actuación de los bomberos esta misma semana ha dejado al descubierto que muchos de los migrantes que accedieron a finales de julio están utilizando túneles subterráneos o nuevos asentamientos en el monte para pasar las noches y no ser descubiertos.

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Se trata de personas que se esconden en estas zonas y que se organizan con colchones e incluso con elementos para hacer fuego, tal y como se ha podido comprobar en estos lugares.

La Policía también ha tomado nota de estos lugares, por lo que en los últimos días se está procediendo a intervenir en sitios donde se tiene constancia de la presencia de migrantes que intentan pasar desapercibidos.

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Las investigaciones, según han informado a EFE fuentes policiales, han determinado que hay muchos migrantes durmiendo en zonas de monte, los cuales suelen bajar a la playa del Trampolín cuando se produce algún reparto de comida por la Cruz Roja y posteriormente regresan a estas zonas.

Las actuaciones sobre este tipo de delitos se van a prolongar en el tiempo no sólo para descubrir estos asentamientos ilegales sino también para denunciar a aquellas personas que se están aprovechando de la necesidad de estos migrantes para beneficiarse económicamente. EFE

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(foto)