La Sociedad Española de Medicina Preventiva reclama prevención de brotes en Ceuta

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Ceuta, 26 sep (EFE).- La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) ha reclamado "prevención" ante los brotes epidemiológicos que se están produciendo en Ceuta como consecuencia de la entrada masiva de personas a finales de julio.

En un comunicado, el Sindicato Médico de Ceuta ha destacado que esta organización califica la situación que atraviesa la ciudad autónoma como un "reto sanitario, epidemiológico y humanitario" y reclama una respuesta "coordinada basada en criterios técnicos y epidemiológicos".

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La sociedad científica identifica, entre otros factores, riesgos asociados a enfermedades transmisibles, posibles brotes gastrointestinales, enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación, interrupción de tratamientos de pacientes crónicos y sobrecarga de Atención Primaria, Urgencias y diferentes servicios hospitalarios.

Asimismo, señala que el riesgo aumenta significativamente en zonas con hacinamiento, población sin registrar y acceso insuficiente a agua, saneamiento y servicios básicos.

Entre sus propuestas, la SEMPSPGS reclama la incorporación urgente de profesionales del Sistema Nacional de Salud, el refuerzo específico de Medicina Preventiva y Salud Pública y un incremento temporal de efectivos en Atención Primaria, Urgencias, Medicina Interna, Pediatría, Enfermería, Radiodiagnóstico y Laboratorio Clínico.

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También plantea reforzar la vigilancia epidemiológica, la detección precoz de brotes y las campañas de vacunación.

Para el Sindicato Médico de Ceuta este pronunciamiento "resulta especialmente significativo porque respalda desde el ámbito científico muchas de las medidas que los profesionales de Ceuta llevan semanas reclamando".

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Frente a las discrepancias mantenidas durante estas semanas con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y el Ministerio de Sanidad sobre la dimensión de la presión que soporta el sistema, el colectivo considera que el comunicado demuestra que pedir más profesionales, reforzar la vigilancia epidemiológica y anticiparse a posibles brotes no es alarmismo, sino prevención sanitaria.

El Sindicato Médico recuerda que lleva tiempo advirtiendo de la necesidad de actuar antes de que los problemas se traduzcan en una mayor presión sobre los servicios sanitarios y considera que las recomendaciones formuladas ahora por una sociedad científica nacional deben ser escuchadas y traducirse en medidas concretas.

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La SEMPSPGS concluye que las actuaciones deben dirigirse a proteger la salud, prevenir brotes, atender a las personas más vulnerables y mantener la capacidad asistencial del sistema sanitario, garantizando al mismo tiempo la seguridad sanitaria del conjunto de la población. EFE