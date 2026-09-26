La Guardia Civil rescata a 52 inmigrantes en seis pateras en la costa de Murcia

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Murcia, 26 sep (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado este sábado a 52 inmigrantes, entre ellos 12 menores y dos mujeres, que viajaban en seis embarcaciones hacia Águilas, Mazarrón y Cartagena, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Los agentes han detectado las embarcaciones mediante el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y las han interceptado en distintos puntos del litoral murciano.

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La primera embarcación, con seis adultos y un menor, fue detectada por el SIVE a 17 millas al sur de Cabo Tiñoso e interceptada por agentes de Guardia Civil en la rambla de las Moreras.

En la segunda, detectada a 17 millas al sur de San Juan de los Terreros, viajaban ocho personas, cuatro varones adultos, dos mujeres adultas y dos menores, que fueron interceptados en Calabardina.

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La tercera embarcación ha sido interceptada a 7,5 millas de Monte Cenizas, en Cartagena, con un total de once varones adultos

La cuarta, en la que viajaban cuatro varones adultos y cinco menores, ha sido interceptada por la Guardia Civil a seis millas de Monte Cenizas.

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La quinta, detectada a seis millas al suroeste de Monte Cenizas, ha sido localizada en Escombreras con un total de siete personas, cuatro varones adultos y tres menores.

La última fue detectada por el SIVE a ocho millas al sureste de la estación de Percheles (Mazarrón), cerca de la medianoche e interceptada la playa de Percheles con 10 inmigrantes, nueve varones y un menor de edad.

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Tras la pertinente revisión médica, Cruz Roja ha certificado que todos los inmigrantes, de supuesta nacionalidad argelina, estaban en buen estado de salud antes de entregarlos a Policía Nacional en Cartagena para iniciar los correspondientes trámites de acogida y/o devolución. EFE