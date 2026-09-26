Jordi López, refuerzo de experiencia para el Burgos Burpellet BH

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Burgos, 26 sep (EFE).- El Burgos Burpellet BH ha anunciado el fichaje del corredor barcelonés Jordi López, de 28 años, como cuarta incorporación para la temporada 2027, en la que aportará experiencia y un perfil de 'puncheur', con capacidad para superar recorridos de media montaña y velocidad en grupos reducidos.

López, nacido en Badalona en 1998, llegará al conjunto burgalés después de seis temporadas en el pelotón profesional, en las que ha militado en el Equipo Kern Pharma y Euskaltel-Euskadi, según informa la escuadra castellana.

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Cuenta con dos victorias profesionales, logradas en una etapa del Tour de Taiwán en 2023 y en el Gran Premio Beiras e Serra da Estrela en 2025.

Su triunfo en Taiwán llegó en una jornada con final en ligero ascenso hasta Taoyuan y además, terminó segundo en la general, a un solo segundo del vencedor.

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En 2025 también fue tercero en la clasificación final del Tour de Taiwán y segundo en una etapa de la Vuelta a Asturias.

El nuevo corredor del Burgos viene de completar una temporada 2026 con varios resultados destacados, entre ellos el tercer puesto en el Tour de Taiwán, además de puestos entre los diez primeros en el Tour de Grecia, el Gran Premio Beiras, el Circuito de Getxo y la Volta a Portugal.

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López ha asegurado, en declaraciones al Burgos BH, que espera "aportar mi experiencia" y seguir creciendo en un equipo que, a su juicio, "viene haciendo las cosas muy bien".

El ciclista catalán firma por una temporada y se convierte en el cuarto fichaje del equipo burgalés para 2027, después de Romet Pajur, Jonathan Caicedo y Thomas Bonnet. EFE

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vfr/aam