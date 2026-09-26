Este sábado continúa la estabilidad generalizada y la ausencia de precipitaciones

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Madrid, 26 sep (EFE).- La estabilidad generalizada de los últimos días continuará este sábado en España en una jornada marcada también por la ausencia mayoritaria de precipitaciones así como por las elevadas temperaturas en los valles del Guadiana, Tajo y Guadalquivir, y en el sur de Gran Canaria.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología la situación anticiclónica reciente provocará cielos poco nubosos en buena parte del territorio, aunque en el Cantábrico y Galicia se darán brumas matinales, intervalos de nubes medias por la tarde y nubes de retención en las montañas y, a últimas horas, el acercamiento de un frente podría dejar algún chubasco disperso.

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En Baleares, zonas costeras mediterráneas, Alborán y el Estrecho pueden darse algunos intervalos de nubes bajas matinales, y algunas nubes de evolución en zonas altas del tercio este.

Las máximas descenderán en la vertiente mediterránea, en la meseta norte y en los archipiélagos, y de forma notable (más de 6 grados) en puntos del sudeste; pero subirán en Galicia y se superarán los 35 grados en los valles del suroeste y de forma puntual al sur de Gran Canaria y Fuerteventura.

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Las mínimas descenderán ligeramente en la meseta norte, el sistema Ibérico y Canarias.

En Canarias, intervalos de nubes altas y calima en altura, sin descartar algunos chubascos débiles en el interior de las islas occidentales, más probables en Tenerife; con viento moderado y del este o noreste.

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El levante será moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho; en Baleares viento flojo y del noreste; y en la Península predominará el viento flojo y variable en el interior y las brisas en los litorales.

.-GALICIA: cielo poco nuboso pero con intervalos de nubes bajas de madrugada en Lugo acompañados de brumas y niebla, por la mañana nubes medias y altas en toda la comunidad, sin descartar alguna lluvia débil al final del día.

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Ascenso de las mínimas en el oeste de Orense e interior de Pontevedra, máximas en ascenso excepto en norte de Lugo, Rías Bajas y Orense, sin cambios; viento flojo variable, con intervalos de moderado del este en el litoral septentrional.

.-ASTURIAS: intervalos de nubes bajas matinales, despejado en horas centrales y con nubes medias y altas vespertinas, con bruma y niebla de madrugada en el interior.

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Descenso de mínimas en el tercio sur y en ascenso en el resto, máximas en ascenso en el tercio occidental; viento flojo variable, moderado del este en el litoral.

.-CANTABRIA: nubes bajas de madrugada, aclarado por la mañana y nubes medias y altas vespertinas, con niebla y bruma en el interior; máximas en ascenso; viento flojo variable, moderado del este en el litoral.

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.-PAÍS VASCO: cielo nuboso o cubierto que aclarará por la mañana en el interior y por la tarde en el litoral, tendiendo a nubes altas en el litoral a últimas horas, sin descartar brumas y niebla en interior, más probable en el norte al final del día.

Baja probabilidad de lluvia matinal en el norte; ascenso de máximas en el sur; viento flojo variable, del norte en horas centrales.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso con algunas nubes bajas en el norte, aumentando a nuboso de oeste a este con nubes medias y altas, sin descartar brumas matinales en montañas del noreste y dispersas en meseta.

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Temperaturas en ligero descenso en mitad noroccidental; y viento flojo del noreste, del oeste y suroeste por la tarde y variable por la noche.

.-NAVARRA: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales en el norte y centro, despejado en horas centrales pero con nubes altas al final del día, con brumas y nieblas matinales en Pirineo y sierras occidentales.

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Mínimas en descenso ligero, máximas en descenso en mitad sur y en aumento en el resto; viento flojo del norte, variable a mediodía y del sureste al final.

.-LA RIOJA: nubes bajas en mitad occidental a primeras horas y poco nuboso el resto de la jornada, más cubierto por la tarde, sin descartar brumas matinales en la sierra; temperaturas en descenso; viento flojo variable, del sureste en horas centrales.

.-ARAGÓN: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas; temperaturas en descenso; y viento flojo variable, con intervalos de noroeste flojo en valle del Ebro a primeras horas y del sureste por la tarde, moderado en este de depresión central.

.-CATALUÑA: cielo poco nuboso con nubes altas, pero por la tarde nubosidad de evolución en el Pirineo de Lleida, con posibles estratos bajos y brumas en tercio sur a primeras y últimas horas; máximas en descenso, ligero en Ampurdán; viento flojo variable, del sur y sureste por la tarde, con intervalos de moderado en extremo sur de depresión central.

.-EXTREMADURA: cielo con nubes altas y alguna nube media vespertina en suroeste; descenso ligero de temperaturas en tercio occidental; viento flojo variable, moderado del oeste y suroeste por la tarde.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso con nubes altas; máximas en ligero descenso salvo en tercio sur; y viento flojo variable.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubes de evolución diurna por la tarde; mínimas en ascenso en Cuenca en descenso en zonas montañosas de Albacete y extremo norte Guadalajara, máximas en descenso en este de Cuenca y Albacete, notable en los valles meridionales de Albacete; con viento flojo variable, moderado del sureste en Cuenca, Albacete y, a últimas horas, en el resto de La Mancha.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso con nubes altas, estratos bajos y brumas por la mañana y al final del día en el litoral; máximas en descenso; viento flojo variable, del sureste flojo por la tarde.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielo con intervalos de nubes bajas matinales, nubes altas a partir de mediodía; máximas en descenso, notable en el interior; y viento flojo variable, del sureste en horas centrales.

.-BALEARES: cielo poco nuboso, con posibilidad de niebla hasta el amanecer en Mallorca y Pitiusas; temperaturas con pocos cambios; viento moderado del norte, flojo del este por la tarde, en Menorca; y viento flojo del este con brisas costeras en el resto.

.-ANDALUCÍA: cielo poco nuboso, con nubes bajas matinales y brumas en litoral mediterráneo, más persistentes en el Estrecho, tendiendo a nuboso de nubes altas a mediodía y con nubosidad de evolución en sierras.

Mínimas en ascenso, máximas en descenso en interior de la vertiente mediterránea; viento moderado del este en litoral mediterráneo, flojo y variable en el resto; levante fuerte en Estrecho, muy fuerte en zonas expuestas.

.-CANARIAS: cielo nuboso o cubierto de nubes medias y altas, con poca probabilidad de precipitación débil en segunda mitad del día en islas de mayor relieve.

Calima en medianías y zonas altas de islas occidentales; mínimas en ligero descenso en mitad oriental y en ascenso en occidental, sin descender de 24-25 grados en zonas bajas; máximas en ligero descenso, pero alcanzando 34 grados en zonas de interior y medianías del sur de Gran Canaria, y superando los 30 en amplias zonas del resto de islas.

Viento moderado del noreste ocasionalmente fuerte a primeras horas, con rachas muy fuertes en vertientes sur de La Gomera y Gran Canaria, pero disminuirá a flojo durante la mañana. EFE