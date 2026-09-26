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España busca destronar a la vigente campeona Corea del Norte, que quiere su cuarto título

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Redacción Deportes, 26 sep (EFE).- La selección española sub-20 femenina llega a la tercera final del Mundial de la categoría en su historia para intentar sumar su segundo entorchado universal, después del de 2022, ante una Corea del Norte que ya cuenta con tres títulos y defiende el conseguido en 2024.

Las dos últimas campeonas se juegan, por tanto, el cetro mundial. España se ha enfrentado a Japón en sus dos finales anteriores. En 2018, en Francia, cayó contra las niponas por 3-1. En 2022, la siguiente edición (se suspendió la de 2020 por la pandemia de covid-19), las españolas se impusieron por el mismo resultado.

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Por su parte, Corea del Norte ha ganado tres de las cuatro finales que ha jugado. Sólo cayó en 2008, contra Estados Unidos (2-1), pero sumó el título mundial en 2006 (contra China, por 5-0), en 2016 (contra Francia, por 3-1) y en 2024 (contra Japón, por 1-0), el último disputado.

El único precedente en partido oficial entre estas dos selecciones data de 2016. En los cuartos de final de aquel Mundial, disputado en Papúa Nueva Guinea, las norcoreanas se impusieron por 3-2 en un encuentro en el que marcaron para España Lucía García y Nahikari. Corea del Norte terminaría ganando esa competición.

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En la categoría sub-17, sin embargo, hay un precedente más reciente. En la final del Mundial de 2024, con muchas de las jugadoras que este domingo se verán las caras, Corea del Norte y España empataron a 1 en el tiempo reglamentario, pero las asiáticas se llevaron el título en los penaltis (4-3).

Ahora, las de David Aznar son la selección que más goles (21), asistencias (13), remates (167) y precisión en los pases (89 %) acumula durante este Mundial, además de tener en sus filas a Pau Comendador, máxima goleadora (6 tantos), y Aicha Camara, la jugadora con más pases completados (445).

En cambio, la gran baza de Corea del Norte es su defensa, ya que el combinado asiático no ha encajado ningún gol en todos los encuentros que ha disputado en el Mundial. En las semifinales, las de Han Chol-hak superaron por un contundente 3-0 a Colombia.

Antes, España ya había asegurado su presencia en la final ante Italia, selección revelación del torneo, que en ninguna edición anterior había conseguido superar la fase de grupos. Las españolas se impusieron en semifinales a las italianas por 0-2, con un tanto en propia meta de la portera transalpina y otro de Pau Comendador.

Corea del Norte podría hacer algo inédito: nunca antes una selección sub-20 femenina ha conseguido revalidar el título mundial. Las de David Aznar tratarán de evitarlo. "Hasta ahora, ningún equipo nos ha vencido. Creo que sólo tenemos que seguir adelante y no pensar en nada más", concluyó la centrocampista Elene Gurtubay en la previa.

- Alineaciones probables:

España: Laia López; Noa Jiménez, Silvia Cristóbal, Aïcha Camara, Carla Julià; Cristina Librán, Irune Dorado, Ainoa Gómez; Daniela Agote, Alba Cerrato y Pau Comendador.

Corea del Norte: Pak Ju Gyong; Ri Ye Gyong, Ri Kuk-Hyang, Jong Pok Yong, Choe Chong-Gum; Choe Rim-Jong, So Ryu Gyong, Ro Un-Hyang, Jon Il-Chong; Pak Ok-I y Kang Ryu Mi.

Árbitra: Charly Straub (Brasil).

Estadio: Municipal de Lodz, de Polonia.

Hora: 18.00 (16.00 GMT). EFE

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