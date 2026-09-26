El UCAM CB, sin Sant-Roos, busca arrancar con su tercer triunfo seguido en Girona

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Murcia, 26 sep (EFE).- El UCAM Murcia afrontará este domingo su quinta visita a Girona y buscará la que sería su tercera victoria y además consecutiva en esa ciudad en la ACB, para lo cual tiene la única baja obligada del alero cubano Howard Sant-Roos, quien se perderá varias semanas de competición debido a una rotura fibrilar que sufre en el aductor de su pierna derecha.

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El debut del conjunto murciano en la temporada 2026/2027 se producirá en el pabellón Fontajau de la capital gerundense.

Los de Sito Alonso encaran este choque después de cerrar la pretemporada con tres victorias -ganó por 65-108 al Bueno Arenas Albacete Basket, de Primera FEB; por 93-54 al Boca Juniors argentino en Yecla; y por 91-65 al MoraBanc Andorra, también de la Liga Endesa, en San Javier (Murcia)- y con dos derrotas en sus últimos compromisos -cayó por 74-69 ante el Unicaja en Jaén y por 87-74 frente al Casademont Zaragoza en la capital aragonesa.

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Los universitarios, que cumplirán su vigésimo novena campaña en la élite y la decimotercera seguida, comenzará su andadura en un recinto en el que lleva dos años ganando, el pasado curso por 71-93 rematando con un espectacular último cuarto en el que anotó 34 puntos frente a los 19 de su rival.

Antes, en la 2024/2025, el resultado fue también favorable para los de la capital del Segura (75-82). En el curso 2023/2024 se impusieron los catalanes a los murcianos por 82-76 y en el 2022/2023 por 100-89.

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En la previa, Sito Alonso mostró ambición y dijo que trabajarán para "estar en la lucha por ganar la Copa del Rey, entrar en las eliminatorias por el título liguero y también ser campeones en Europa y eso es pelear con los mejores".

"Tenemos a un 85% de la plantilla que me ha demostrado que son competitivos al 100% y ese nivel competitivo es verdaderamente lo que más necesitas", dijo también al tiempo que dejó un aviso a navegantes. "Todos los que ya han estado otros años conmigo saben lo que no es negociable aquí. Hay que levantarse con las ganas de competir a diario, en cada segundo y es eso lo que exigimos", afirmó.

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Con respecto al Girona resaltó que "es un equipo súper peligroso a nivel de anotación y de ritmo" y espera encontrarse "muchísimas dificultades" para hacerse con el triunfo.

"Fuera de casa hay que estar muy bien pues, de lo contrario, no tienes posibilidades de competir. Ganar en esa cancha es dificilísimo y tendremos que estar lo más preparados posible para competir al máximo nivel contra ellos", reconoció igualmente quien afrontará su novena campaña al frente de la nave. EFE

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