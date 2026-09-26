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El turismo rural celebra su día entre luces y sombras: insumos al alza y buena ocupación

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Madrid, 26 sep (EFE).- El turismo celebra mañana su día internacional y, en el caso del rural, lo hace con retos como el alza del precio de la energía por la guerra de Irán, que añade presión sobre las cuentas de los propietarios mientras los alojamientos han recibido una buena ocupación, al menos en verano.

El 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo proclamado por la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) con el fin de resaltar el papel clave de este sector en la economía de los países, una actividad crucial para España.

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La radiografía actual en un contexto de inflación muestra como el precio desorbitado de los insumos más básicos como la electricidad elevan el coste de cada estancia en el turismo rural y reduce el margen de beneficio de sus titulares.

Además, muchos desplazamientos se hacen en coche, por lo que el presupuesto de los viajeros rurales también se elevará por este motivo.

Si bien es algo que está afectando a todos los sectores económicos y a sus usuarios, ahora, el turismo rural enfrenta también este nuevo desafío a sus estancias.

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En España hay casi 18.000 alojamientos de turismo rural, que ofertan 183.000 plazas y emplean a más de 30.000 personas, de acuerdo a los datos del INE.

Desde la Red Española de Turismo Rural (Redtur) ha explicado a EFE Agro que los alojamientos de turismo rural afrontan una "nueva presión sobre sus cuentas" como consecuencia del incremento acumulado de los costes necesarios para mantener la actividad.

De nuevo, "el medio rural se ve perjudicado notablemente por el incremento de precios y la gran presión fiscal", han destacado.

Según los últimos datos del INE, los precios del turismo rural en julio eran un 1,5 % más caros que hace un año, pero un 29 % más caros que hace un lustro.

Mientras el sector hace un balance muy positivo de la temporada estival con cifras de ocupación que se han situado en torno al 90 %, lo que confirma "el dinamismo del turismo rural español y su capacidad como motor económico y social para los entornos locales".

Este verano se han sucedido eventos de alto impacto en el rural como eclipse, aunque también se perjudicó por los grandes incendios.

Por su parte, la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha asegurado que sus tarifas son económicas y que "cubren los gastos y poco más".

El presidente de la asociación, Pedro Carreño, ha señalado que les preocupa "muchísimo" el alza del coste de la energía, porque sus tarifas son un reclamo para que las familias puedan disfrutar de unas vacaciones únicas en un medio natural.

Por ello, si estas no mejoran "podría afectar muchísimo las expectativas de crecimiento y mantenimiento del sector", ha añadido.

Entre luces y sombras, Carreño ha destacado un verano "extremadamente bueno" con una media nacional del 84 %, en el que influyó el acontecimiento del eclipse de sol en agosto.

La Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) coincide en que el sector está "haciendo un esfuerzo" por contener los precios, pero sin duda deben trasladar el incremento de costes al precio final.

Su presidente, Francisco Parra ha indicado que el reto está en la mejora de organización, comunicación, digitalización y optimización de recursos de su entorno manteniendo la identidad rural, que es lo que les distingue.

Para Parra, la temporada de verano ha sido similar a la de otros años, pero "sin excedentes", frente a una oferta turística que se concreta en promoción internacional y en la mejora de la organización entre profesionales para asumir el reto de manera colectiva.

Los profesionales y empresas de turismo rural encaran así una subida en el coste de la energía esperando la llegada del invierno, donde será aún más acusado el gasto de energía en los alojamientos rurales. EFE

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