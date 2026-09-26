El San Pablo Burgos abre la temporada ante un Baskonia que exigirá su mejor versión

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Burgos, 26 sep (EFE).- El San Pablo Burgos inicia este domingo su regreso a la Liga Endesa con un exigente estreno ante el Baskonia en el Coliseum, un primer partido en el que el conjunto burgalés quiere comprobar el nivel competitivo alcanzado durante una pretemporada marcada por diferentes contratiempos y por una plantilla prácticamente renovada.

El técnico del San Pablo, Porfirio Fisac, reconoció en la previa que todavía quedan aspectos por ajustar, especialmente en cuanto al ritmo de competición, pero destaca la actitud mostrada por sus jugadores durante las últimas semanas.

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"Tengo unas sensaciones de que me faltan muchas cosas por trabajar, por ver, pero lo que me falta es ver qué ritmo de competición realmente tenemos", explicó.

Fisac tendrá a su disposición a once jugadores del primer equipo, mientras que Vlatko Čančar y Retin Obasohan no estarán disponibles para este primer encuentro, por lo que completará la plantilla el uruguayo Joaquín Taboada, incorporado desde el U22.

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El entrenador burgalés espera un duelo ante un Baskonia al que define como un equipo dinámico y valiente, con capacidad para jugar con muchos jugadores pequeños, correr en transición y generar peligro desde el lanzamiento exterior.

Pese a las circunstancias que atraviesa el conjunto vitoriano, Fisac advirtió de su potencial y reclamó "el grado del respeto" que merece un rival de este nivel.

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Para el técnico, el estreno en el Coliseum debe estar marcado por la energía y la capacidad de competir: "Jugar en el Coliseum significa no entregarse, jugar en el Coliseum significa de alguna manera no valer rendirse", afirmó. EFE

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