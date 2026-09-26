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El PP descarta activar el juicio a Sánchez por traición y se remite a la causa de la Audiencia Nacional sobre Ceuta

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha descartado este sábado respaldar la activación del artículo 102 de la Constitución para juzgar por traición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no evitar la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado mes de julio, y se ha remitido la causa penal que, sobre este episodio, instruye la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional.

Así lo ha dicho antes de participar en la protesta convocada en Madrid por Sociedad Civil Española en cuyo manifiesto sí se reclama el juicio a Sánchez por traición, una demanda lanzada inicialmente por Vox, que también acude a esta marcha en una delegación encabezada por su líder Santiago Abascal.

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Poco después de que, en el mismo foro, el propio Abascal dijera que no comprende la negativa del PP a aplicar ese precepto constitucional, Tellado, a preguntas de la prensa, ha insistido en que el Gobierno "no pude eludir responsabilidades" porque, a su juicio, incurrió en una "negligencia clara", pero se ha remitido en todo momento a la investigación judicial ya abierta.

"Hay un sentir generalizado de que el Gobierno de España no ha actuado de forma responsable, de que ha habido una dejación de funciones y una negligencia máximas, porque sabía lo que iba a pasar y no actuó", ha dicho, acompañado de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García y la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

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SE CRUZARON DE BRAZOS

Y tras mencionar los avisos de los servicios de inteligencia, ante los que el "Gobierno se cruzó de brazos y dejó que las fronteras de España fuesen traspasadas por una marea humana de 80.000 invasores", ha proclamado la confianza de su partido en las "diligencias abiertas en la Audiencia Nacional".

En este contexto, ha aclarado que la petición del juicio a Sánchez por traición se ha incluido en el manifiesto por decisión de las entidades aglutinadas en Sociedad Civil Española. "El manifiesto es su manifiesto, pero nosotros estamos con ellos, con esa mayoría de españoles que reclaman elecciones ya", ha dicho, centrándose en esa demanda y en las críticas al Gobierno por la gestión de la crisis de la ciudad autónoma.

"Resulta ciertamente lamentable que la sociedad española tenga que salir a la calle para pedirle al Gobierno de España que defienda nuestra integridad territorial", ha afirmado, censurando al Gobierno por no actuar ni para evitar "la invasión" ni para afrontar sus consecuencias".

Según Tellado, desde el Ejecutivo no se está "actuando con la celeridad y la responsabilidad exigible" porque en España "no hay un Gobierno sino "unos señores pertrechados en el Palacio de la Moncloa, que usan como refugio para defenderse de las distintas causas judiciales abiertas contra ellos".

"Hay más sentido de Estado en el presidente de Ceuta que en todo el Gobierno junto, que ha abandonado a la ciudad", ha denunciado, a añadiendo que "es difícil exigirle nada a un Gobierno que se ha sumido en las cloacas que ellos mismos han montado para defenderse de sus causas judiciales" y que "ha delinquido para tapar sus propios delitos".

MÁS HORABLES LOS NARCOS QUE EL GOBIERNO

Lo ha dicho en referencia a las informaciones que apuntan que "desde la trama que dirigía la señora Leire Díez, siguiendo instrucciones de Santos Cerdán contactaron con un clan de narcotraficantes de Badajoz, Los Rochos, para pedirles que le metiesen miedo a una jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez".

"Cuando un Gobierno se convierte en un clan, cuando hay más honorabilidad en un clan de narcotraficantes que en el propio Gobierno, porque rechazaron el encargo, la realidad es que sólo podemos pedir elecciones ya", ha zanjado el dirigente 'popular'.

Y también ha incidido en que "los que han invadido Ceuta deben irse por donde han llegado", máxime cuando Marruecos "ha mostrado su disponibilidad a que eso suceda". En este sentido, ha señalado que la pregunta es "por qué el Gobierno no devuelve a los invasores por donde han venido" y no "ha activado los mecanismos legales, jurídicos, para que ese retorno sea inmediato".

"Tenemos un Gobierno irresponsable, lo que hace falta es echar al Gobierno, igual que hay que echar a los invasores, y que llegue a España un Gobierno serio, honesto y limpio que se ponga a gobernar y a resolver los problemas de la gente", ha concluido.

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EuropaPress

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