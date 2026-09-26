Espana agencias

Calero: "El derbi asturiano me pone muchísimo"

Guardar

Oviedo, 26 sep (EFE).- Julián Calero, técnico del Real Oviedo, aseguró antes del derbi asturiano de este domingo (Carlos Tartiere, 21.00 horas) ante el Sporting, el primero de su carrera, que dicho encuentro le pone "muchísimo".

"No quiero que haya nerviosismo y procuraré estar más tranquilo que los demás. Es un duelo que se compite al máximo, lo sabemos, pero no queremos que se convierta en lo que no queremos. Esto es un deporte de contacto, pero quiero que el juego vaya por delante de todo", explicó el entrenador en la sala de prensa del Carlos Tartiere, justo antes de la última sesión de trabajo para los azules.

PUBLICIDAD

Calero cuenta con seis bajas por lesión, las últimas las de Estanis Pedrola y Alexandru Isfan, ambos atacantes, así que aseguró que "el equipo no está para vainas, ya que sólo hay dos delanteros sanos" al ser preguntado sobre posibles cambios de sistema.

"Lo de ser canterano o no tiene un aspecto individualmente de tener más sentimiento de pertenencia, pero no creo que ningún entrenador ponga a ningún jugador por haber nacido en Gijón, en Oviedo o en Bilbao. Lo pondrá porque crea que es lo mejor para el equipo", dijo el entrenador carbayón sobre la cuestión de que el Sporting tenga más canteranos que el Oviedo.

PUBLICIDAD

El preparador del Real Oviedo finalizó centrando el tiro en los primeros minutos del partido, ya que tras repasar muchos derbis asturianos entiende que "en el primer tramo del partido siempre pasan cosas y ahí hay que dar la cara". EFE

Pfg/lj/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una cajera roba 333.800 euros en dos años en un supermercado: denuncian que lo hizo 1.160 veces hasta que fue pillada

La empresa pide para ella dos años de prisión, así como una multa de 288.000 euros y una indemnización por la cantidad presuntamente sustraída

Una cajera roba 333.800 euros en dos años en un supermercado: denuncian que lo hizo 1.160 veces hasta que fue pillada

Metro de Madrid cierra la Línea 6 este fin de semana: estos son los tramos cortados y las alternativas

Guzmán el Bueno, Moncloa, Argüelles y otras cinco estaciones dejan de funcionar por trabajos de automatización, con buses gratuitos habilitados para cubrir el recorrido

Metro de Madrid cierra la Línea 6 este fin de semana: estos son los tramos cortados y las alternativas

El juez Juan Carlos Peinado se jubila por edad avanzada a un día de cumplir 72 años y tras mandar a Begoña Gómez a juicio oral

El juez concluye su carrera judicial tras más de una década en Plaza de Castilla y un fin de carrera rodeado de polémica

El juez Juan Carlos Peinado se jubila por edad avanzada a un día de cumplir 72 años y tras mandar a Begoña Gómez a juicio oral

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

El reconocimiento de una enfermedad como accidente laboral permite obtener unas prestaciones mayores mientras dura el periodo de incapacidad

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

Arranca la Marcha por la Dignidad en Madrid, con dirigentes de PP y Vox, que pide elecciones inmediatas, juzgar a Sánchez por traición y medidas para Ceuta

La protesta, convocada por Sociedad Civil Española (SCE), comenzó a las 10.00 horas en la plaza de Cibeles y tiene previsto terminar hacia las 14.00 horas en el Arco de la Victoria, en Moncloa, pasando por la calle de Alcalá, Gran Vía y Princesa

Arranca la Marcha por la Dignidad en Madrid, con dirigentes de PP y Vox, que pide elecciones inmediatas, juzgar a Sánchez por traición y medidas para Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Juan Carlos Peinado se jubila por edad avanzada a un día de cumplir 72 años y tras mandar a Begoña Gómez a juicio oral

El juez Juan Carlos Peinado se jubila por edad avanzada a un día de cumplir 72 años y tras mandar a Begoña Gómez a juicio oral

Arranca la Marcha por la Dignidad en Madrid, con dirigentes de PP y Vox, que pide elecciones inmediatas, juzgar a Sánchez por traición y medidas para Ceuta

La Justicia rescinde el alquiler de una mujer de 82 años tras pasar cuatro años sin vivir en el piso y descarta que cuidar de sus hermanos enfermos o la pandemia sean “causa justa”

Renfe y Adif sufren un ciberataque que habría extraído 500 GB de información y comprometido datos limitados de usuarios

El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a su casa

ECONOMÍA

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

Un trabajador se lesiona la muñeca mientras intentaba aflojar un tornillo, pero la mutua se niega a reconocer que es accidente laboral: el caso acaba en los tribunales

La rebaja fiscal a los carburantes llega a su fin: el Gobierno debe decidir si prorroga los descuentos o aprueba nuevas ayudas mientras la gasolina y el diésel se disparan

La renta antigua aún protege a cerca de 160.000 hogares en España: los límites del régimen que amparó a Maricarmen durante 70 años

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

DEPORTES

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

España estrena su segunda estrella en la catedral de Londres: Lamine Yamal mide sus opciones al Balón de Oro frente a Harry Kane

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”

Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup

La FIA no perdona a Carlos Sainz: el piloto de Williams pierde cinco posiciones y se queda fuera del top 10