Calero: "El derbi asturiano me pone muchísimo"

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Oviedo, 26 sep (EFE).- Julián Calero, técnico del Real Oviedo, aseguró antes del derbi asturiano de este domingo (Carlos Tartiere, 21.00 horas) ante el Sporting, el primero de su carrera, que dicho encuentro le pone "muchísimo".

"No quiero que haya nerviosismo y procuraré estar más tranquilo que los demás. Es un duelo que se compite al máximo, lo sabemos, pero no queremos que se convierta en lo que no queremos. Esto es un deporte de contacto, pero quiero que el juego vaya por delante de todo", explicó el entrenador en la sala de prensa del Carlos Tartiere, justo antes de la última sesión de trabajo para los azules.

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Calero cuenta con seis bajas por lesión, las últimas las de Estanis Pedrola y Alexandru Isfan, ambos atacantes, así que aseguró que "el equipo no está para vainas, ya que sólo hay dos delanteros sanos" al ser preguntado sobre posibles cambios de sistema.

"Lo de ser canterano o no tiene un aspecto individualmente de tener más sentimiento de pertenencia, pero no creo que ningún entrenador ponga a ningún jugador por haber nacido en Gijón, en Oviedo o en Bilbao. Lo pondrá porque crea que es lo mejor para el equipo", dijo el entrenador carbayón sobre la cuestión de que el Sporting tenga más canteranos que el Oviedo.

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El preparador del Real Oviedo finalizó centrando el tiro en los primeros minutos del partido, ya que tras repasar muchos derbis asturianos entiende que "en el primer tramo del partido siempre pasan cosas y ahí hay que dar la cara". EFE

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