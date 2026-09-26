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Arrestada en Palma por captar a mujeres como masajistas y explotarlas sexualmente

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Palma, 26 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por captar mediante falsas ofertas de trabajo como masajistas a mujeres en situación irregular a las que después inducía a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Los investigadores concluyeron que la ahora arrestada contactaba con mujeres que, debido a su situación administrativa irregular, no podían acceder al mercado laboral y necesitaban ingresos para contribuir al mantenimiento de sus familias en sus países de origen.

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Según ha informado la Policía Nacional, tras un primer contacto a través de una aplicación de mensajería, la investigada las citaba para una entrevista en la que les explicaba que el trabajo consistía en realizar masajes con estimulación.

Sin embargo, cuando comenzaban a trabajar en el domicilio, las víctimas descubrían que también se ofrecían relaciones sexuales a cambio de dinero.

Aunque las mujeres podían limitarse a realizar masajes, obtenían menos ingresos que si mantenían relaciones sexuales y, según la investigación, acababan accediendo pese a no haber ejercido debido a su situación de vulnerabilidad y por necesidad económica.

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Las víctimas debían entregar a la investigada todo el dinero que cobraban de los clientes y, al finalizar la jornada, esta les devolvía el 60 %, mientras se quedaba con el 40 % restante.

Además, la Policía ha añadido que la detenida ejercía presión sobre las víctimas para que cuidaran su aspecto físico y llegaba a pesarlas periódicamente para controlar su peso y animarlas a adelgazar.

En algunas ocasiones les propuso someterse a operaciones estéticas, para las que se ofrecía a adelantarles el dinero con la condición de que luego se lo devolvieran con intereses.

La presunta autora de estos hechos fue detenida a principios de esta semana en Palma como presunta autora de un delito de explotación sexual. EFE

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