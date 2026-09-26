Arranca la "Marcha por la Dignidad" en apoyo a Ceuta y respaldada por PP y Vox

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Madrid, 26 sep (EFE).- Miles de personas convocadas por Sociedad Civil Española han iniciado la segunda "Marcha por la Dignidad" para denunciar la gestión de la crisis de Ceuta y contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en una manifestación a la que asiste el líder de Vox, Santiago Abascal, y dirigentes del PP con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.

Cerca de 200 entidades de la sociedad civil, asociaciones, fundaciones, foros, partidos, sindicato, según los organizadores, se han sumado a la protesta de esta plataforma, que promueve el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y el cofundador de Vox Alejo Vidal Cuadras, y que busca reflejar "la alarma ante la situación degradada que padecemos y que no ha dejado de aumentar".

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Los manifestantes han iniciado en la plaza de Cibeles el camino hacia el Arco del Triunfo, en una marcha en la que vuelven a pedir elecciones generales y aparentemente menos multitudinaria que la anterior convocada por esta plataforma, que tuvo lugar el pasado 23 de mayo.

El manifiesto, con el foco puesto en la crisis de Ceuta, exige la militarización de la ciudad autónoma y la expulsión a Marruecos "de la totalidad de los invasores".

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Los convocantes vuelven a reclamar elecciones inmediatas, garantías de que éstas "serán limpias" y la activación "sin más dilación" del artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente del Gobierno "por traición y por atentado contra la seguridad del Estado" en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

Este manifiesto, que no se leerá al concluir la protesta, se advierte de que "están liquidando" a España: "Nos la está robando una alianza tóxica de separatistas contumaces, herederos del terrorismo, extremistas de izquierda liberticidas, una banda cuya guarida es La Moncloa".

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No hay nación en el mundo, subrayan los convocantes, que pueda sobrevivir si su Gobierno es manejado "por los que la odian, no hay comunidad humana que resista cuando en ella mandan los que pugnan por liquidarla".

Por eso y ante el "empeoramiento" de la situación", según dicen, han vuelto a llamar por segunda vez a la sociedad civil para que defiendan en la calle la unidad y la integridad territorial de España, la neutralidad de las instituciones y "la defensa de nuestra nación", entre otras cosas. EFE

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