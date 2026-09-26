Argentina ya trabaja en la renovación de Lionel Scaloni como seleccionador

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Buenos Aires, 26 sep (EFE).- Argentina se encuentra en plena negociación para la renovación de Lionel Scaloni como entrenador de la selección de fútbol, con la que se proclamó campeón del mundo en Catar 2022 y cuyo contrato expira en diciembre próximo.

El técnico de Pujato (provincia de Santa Fe), de 48 años, ha mantenido una primera reunión con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en las instalaciones que el organismo tiene en Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, para analizar "la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste", según informó en las últimas horas la cuenta oficial de la selección en X.

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El contrato de Scaloni con la AFA termina en diciembre próximo y, por el momento, es una incógnita si el entrenador continuará al frente del combinado nacional después de la salida ya anunciada del capitán, Lionel Messi, y de que el próximo técnico adelantara este jueves que tiene ganas de continuar en el banquillo, pero que hay "un montón de aspectos" que resolver.

"Hay ganas de estar acá, pero hay un montón de aspectos que hay que hablar con el presidente", declaró en una rueda de prensa ofrecida en el predio Lionel Messi, que la AFA tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza, en el que también tuvo lugar la reunión señalada en las últimas horas.

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En su comparecencia ante los medios, Scaloni deslizó dudas sobre su continuidad al referirse al homenaje que Messi recibirá el 6 de octubre, en el amistoso que la Albiceleste jugará contra Benín en Buenos Aires.

"Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida. Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que viniera, y él hizo ese esfuerzo para poder hacerlo", expresó.

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El interés de la AFA es mantener a Scaloni al menos hasta la Copa América 2028, con la posibilidad de ampliar el contrato hasta el Mundial 2030, que organizan España, Portugal y Marruecos, y en el que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje a la Copa del Mundo de 1930, disputada íntegramente en Montevideo.

La Albiceleste está concentrada con vistas a los encuentros que disputará en esta ventana FIFA: el 30 de septiembre contra Bolivia en Córdoba (Argentina); el 3 y el 6 de octubre, respectivamente, ante Burkina Faso y Benín en Buenos Aires.

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La despedida oficial de Messi de la Albiceleste tendrá lugar en el último de esos compromisos, después de que anunciara su retirada del combinado nacional el 31 de agosto. El delantero del Inter de Miami no participa de esta concentración y únicamente jugará ese encuentro.

Al frente de la selección absoluta desde finales de 2018, Scaloni ha logrado los títulos de Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022, que supuso la tercera estrella para Argentina tras las victorias en 1978 y 1986. En la pasada Copa del Mundo perdió la final contra España por 1-0.EFE

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