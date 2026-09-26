Alejandro Sanz celebra en redes la "magia, música y orgullo latino" de Shakira en Madrid

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Madrid, 26 sep (EFE).- El cantante Alejandro Sanz ha compartido en redes su visita en la noche del viernes a la “residencia" de Shakira en Madrid con un mensaje en el que elogia la “magia, música y orgullo latino” de la colombiana.

“Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte”, escribió Sanz tras cantar ‘La Tortura’ en el escenario de Macondo Park donde la colombiana celebra sus conciertos en Madrid.

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“Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero Shaki. Auuuuúuuu”, ha escrito el cantante en un mensaje que ha acompañado con varias fotografías de la cuarta actuación de Shakira, que compartió con Sanz para sorpresa del público.

Sanz, quien actuó con una bandera de Ceuta a modo de brazalete, ha sido el segundo invitado especial de la colombiana tras la participación de Laura Pausini en esta residencia de los 12 conciertos que tiene previsto celebrar Shakira.

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Este viernes, una pregunta circulaba entre los 55.000 fans reunidos en el ‘Macondo Park’: ¿Quién será el invitado?

La respuesta llegó a la mitad del concierto, cuando se escucharon las primeras letras de una canción, “ay panita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti”, un momento en que el público estalló de alegría con gritos y aplausos para recibir a un Alejandro Sanz que llegó entre las llamas que salían del escenario.

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“Mi hermano Alejandro Sanz”, dijo Shakira para presentar al artista madrileño, mientras él tocaba su guitarra con pasión.

“No me lo puedo creer”, decían algunos, conmovidos por esa sorpresa, ya que para los fans el lazo entre los dos artistas representa no únicamente una sola colaboración musical, sino una amistad de más de 20 años. EFE

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