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Abascal duda que el Gobierno vaya a acelerar la devolución de migrantes a Marruecos

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Madrid, 26 sep (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado este sábado su recelo de que el Gobierno "vaya a hacer nada" por acelerar la devolución de personas migrantes a Marruecos y ha criticado que esté dando "ayudas sociales y los alojamientos" a los extranjeros mientras está "desahuciando a los españoles".

Antes de participar en una manifestación para expresar su apoyo a Ceuta y reclamar la convocatoria de elecciones, Abascal se ha pronunciado así sobre el real decreto que está preparando el Gobierno para agilizar las expulsiones a Marruecos de los migrantes que está en Ceuta avanzado por El País.

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Según publica el diario este sábado, el texto que el Ejecutivo quiere llevar al próximo Consejo de Ministros afecta a todas las solicitudes de asilo registradas en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del 30 de julio y supondrá un endurecimiento del procedimiento al acortar los plazos de resolución de los expedientes y limitar las posibilidades de permanencia en territorio español mientras se resuelven.

"Yo no creo en nada que haga este Gobierno; este Gobierno no ha hecho nada en todo este tiempo, ha dicho a los ceutíes que tienen que acostumbrarse a una realidad estructural y por lo tanto, nadie puede confiar en que vaya a hacer nada", ha enfatizado Abascal antes de reiterar "toda" su "desconfianza en cualquiera de las acciones de este Gobierno que obedece a los intereses de Marruecos".

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Para el líder de Vox, esta semana ha quedado constatado "cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla", mientras que "a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria".

A preguntas sobre el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada por la empresa Urbagestión, propietaria de la casa en la que vivía de alquiler desde hace más de 70 años, Abascal ha respondido, sin mencionarla, que "los españoles están siendo desahuciados por este Gobierno hace mucho tiempo".

"Ocho años de Gobierno de Sánchez han dejado a los españoles en la peor de las circunstancias sociales. Los españoles cada vez tienen más dificultades para acceder a una vivienda, especialmente los jóvenes, y muchos mayores la pierden", ha criticado antes de arremeter contra el Ejecutivo por destinar "ayudas sociales y los alojamientos" a los "extranjeros" y la "inmigración masiva".

Por otra parte, Abascal ha tildado de "verdaderamente sorprendente" las críticas veladas que el exjefe del Ejecutivo José María Aznar ha hecho a Vox apelando a concentrar el voto en el PP en las próximas elecciones "para cancelar ocho años de retroceso histórico" y para que un Gobierno fuerte pueda hacer lo contrario del sanchismo, "que es algo muy distinto a practicar un sanchismo al revés".

"Entiendo que era una broma que no hay que tomarse a la tremenda", más aún cuando a veces se ha visto a Aznar "del Cid Campeador", si bien ha aconsejado al presidente actual de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a que "se busque un padrino mejor que el que apadrinó a Rajoy y trajo a Pedro Sánchez".

También ha criticado al PP por seguir "sin aceptar la propuesta de Vox" de activar el artículo 102 de la Constitución y la formación "de un gobierno conjunto en Ceuta para enfrentar la invasión y para denunciar la traición y sentar a Pedro Sánchez en el banquillo del Tribunal Supremo". EFE

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