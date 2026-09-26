Abascal desdeña las críticas de Aznar, otro "derrotado por Marruecos", y reta a Feijóo a buscarse "mejor padrino"

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha replicado este sábado a las críticas que le dedicó la víspera el expresidente 'popular' José María Aznar, al que ve como otro "derrotado por Marruecos", y ha aprovechado para recomendar al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, que se busque "mejor padrino".

Así lo ha dicho en declaraciones realizadas antes de la manifestación convocada en Madrid por Sociedad Civil Española para pedir elecciones generales y censurar la gestión que está haciendo el Gobierno de la crisis de Ceuta, una protesta secundada también por el PP.

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Aznar elogió este viernes el "patriotismo" de Feijóo, y contrapuso su forma de entender el amor a España con la de quienes necesitan "disfrazarse de capitán de los Tercios para presumir de español", en alusión a Abascal.

AZNAR SE VISTIÓ DE CID

"Lo del señor Aznar es verdaderamente sorprendente", ha comentado el líder de Vox, recordando que en alguna ocasión se ha visto al expresidente "vestido de Cid Campeador". "Entiendo que era una broma, que no hay que tomarse a la tremenda, pero me sorprende que el señor Aznar aproveche ese tipo de cosas para atacar a Vox y que, además, se refiera a un sanchismo al revés", ha deslizado.

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En este contexto, ha aconsejado al expresidente que "tenga un poco más de humildad" y que, en vez de "dar consejos", se "limite" a contar su "experiencia" con el reino alauí.

"Yo la verdad es que creo que hay que escuchar la experiencia de aquellos que han sido derrotados por Marruecos. Estaría bien saber qué les ha pasado y cómo ha sido porque los españoles podemos aprender de eso", ha apostillado.

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Y también ha tenido un consejo para Feijóo: "Le recomendaría que se busque un padrino mejor que el que apadrinó a Rajoy y trajo a Pedro Sánchez", ha dicho en referencia a Aznar.