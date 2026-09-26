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2-3. Surinam vence a Honduras y amarga el debut del español José Francisco Molina

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Tegucigalpa, 25 sep (EFE).- La selección de Surinam venció este viernes por 2-3 a la de Honduras en un sorprendente partido de fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf que resultó ser un amargo debut para el entrenador español José Francisco Molina.

Con un buen fútbol y mayor posesión de la pelota, Surinam llevó la iniciativa en la mayor parte del partido jugado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa, con el arbitraje del mexicano Fernando Hernández.

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El premio le llegó a Surinam en el minuto 17 con un gol de Justin Lonwijk.

Los pupilos del español Molina reaccionaron con un gol de Dereck Moncada en el minuto 51. El jugador aún pudo dar una asistencia antes de abandonar la cancha por una lesión.

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A los 53 minutos Moncada envió un pase desde el medio campo a Bryan Róchez, quien con velocidad y fuerza se metió entre dos defensas y remató por alto para vencer al portero del país caribeño, Etienne Vaessen, para remontar y poner la pizarra 2-1.

El juego se volvió más parejo, con Surinam intentando la igualada, que no tardó en llegarle. En otro contragolpe, Denzel Jubitana puso la pizarra 2-2 en el minuto 38.

En el segundo tiempo, Honduras, que se mostraba mejor en el medio campo y el ataque, salió con más ambición, siempre con un juego rápido pero con pocos remates a la portería de Surinam.

La selección caribeña jugaba a la anticipación para recuperar la pelota y sorprender cuando la defensa de Honduras se lo permitía.

En el minuto 66 Suriman se volvió a poner en ventaja, 2-3, tras un disparo de Jubitana. La pelota rozó la espalda del hondureño Luis Palma y desubicó al portero Edrick Menjívar, que no pudo evitar el gol del triunfo de la visita.

Ante los errores en la entrega de los jugadores hondureños, los aficionados comenzaron a apoyar a Surinam. EFE

(foto)

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