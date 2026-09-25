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Vivas se pregunta si se harían campamentos si hubieran quedado 80.000 personas en Ceuta

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Ceuta, 25 sep (EFE).- El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha preguntado este viernes al Gobierno que si se habrían realizado campamentos para las 80.000 personas que entraron ilegalmente los días 30 y 31 de julio en el caso de haberse quedado en la ciudad y no retornar de forma voluntaria.

"Es fácil opinar desde allí pero hay que estar aquí porque el daño a Ceuta es de tal magnitud que hay que dejar claro cómo se actuó", ha referido el presidente ceutí en una entrevista en la cadena SER.

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"A los ceutíes nos duelen los 140 muertos también, pero si los 80.000 no se hubiesen ido, ¿qué hacemos?", ha afirmado Vivas para asegurar que Ceuta sigue "preocupada, inquieta y triste" y que espera poder "volver a la normalidad".

Para el presidente ceutí esa normalidad pasa por la salida de las personas que llegaron de manera masiva e irregular "y eso parte de que se lograr que salgan de Ceuta todas las personas que llegaron de manera masiva e irregular". "Cuando se consiga, habremos vuelto a la normalidad", ha zanjado.

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El presidente ha dejado claro que los ceutíes "han perdido parte de la seguridad, la tranquilidad y la libertad, y tienen derecho a recuperarlos".

Respecto al campamento del puerto habilitado por el Gobierno, Vivas ha justificado su oposición por razones de seguridad y operatividad. "Todos los informes dicen que no es viable porque el puerto es un punto estratégico y de suministros", ha explicado.

Ha asegurado además que el Gobierno ceutí ha ofrecido una alternativa ya que ha ofrecido llevarlo a Piniers, una zona donde no hay núcleos residenciales cercanos.

Vivas ha respondido a la petición del ministro Urtasun de agilizar el traslado de menores a la península, ha defendido la actuación de Ceuta y ha reclamado un planteamiento estructural. "Nadie está en condiciones de darnos lecciones de lo que significa un comportamiento de humanidad en Ceuta", ha asegurado.

El presidente ha añadido que "alguien ha utilizado a los menores para llevar a cabo la vulneración de nuestra integridad territorial con fines políticos y no ha sido el Gobierno de Ceuta" y ha dicho que no se niegan "a que haya excepcionalidad con los menores, pero que haya un planteamiento definido de carácter estructural".

Vivas ha defendido la actuación del Ejército y la Policía en la frontera y ha asegurado que, ante una nueva entrada masiva, habría que proceder a la devolución de las personas que llegaran.

"Si hubiese otra entrada, habría que proceder a la devolución inmediata de todos, el 95 % eran marroquíes. Marruecos está considerado un país seguro según la UE y objetivamente, la mayoría de ellos salvo casos excepcionales no tienen derecho de asilo. Ponen en riesgo su vida y la estabilidad de Ceuta, por lo que deberían ser devueltos por la misma puerta que han entrado", ha sentenciado. EFE

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