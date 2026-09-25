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Venegas sustituye a Cristian Pérez en el concurso ganadero de este domingo en Las Ventas

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Madrid, 25 sep (EFE).- El diestro José Carlos Venegas sustituirá en la corrida concurso de ganaderías de este domingo en Las Ventas a Cristian Pérez, que no podrá hacer finalmente el paseíllo tras una recaída de la grave cornada de 30 centímetros en el muslo derecho que sufrió en Illescas (Toledo) a principios de septiembre.

Después de que el joven espada de Hellín reapareciera en Albacete el pasado día 17, la herida ha vuelto a abrirse y su última exploración médica señala que persisten las limitaciones de movilidad y recomienda una semana más de reposo antes de una nueva revisión, informa a través de su página web la empresa Plaza 1, gestora de la Monumental madrileña.

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Con esta sustitución, el jienense Venegas ve recompensada su destacada actuación en el desafío ganadero de Juan Luis Fraile y Valdellán celebrado el pasado 13 de septiembre en el coso de la calle de Alcalá.

Por otro lado, la ganadería de Partido de Resina sustituirá con uno de sus toros al inicialmente anunciado del hierro de portugués de Palha, que finalmente no lidiará en Madrid.

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Con estos cambios, el cartel de la corrida concurso de ganaderías de este domingo queda con José Carlos Venegas, Isaac Fonseca y Alejandro Chicharro para lidiar, por este orden, toros de Saltillo, Partido de Resina, Castillejo de Huebra, Conde de la Corte, Pallarés y Valdellán. EFE

jlp/jdm

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