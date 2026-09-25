Veintiséis y diecinueve años de cárcel para los 2 acusados de matar al argentino Aramburu

París, 25 sep (EFE).- El exmilitar Loïk Le Priol fue condenado este viernes por el Tribunal de lo Penal de París a 26 años de cárcel por haber asesinado a balazos el 19 de marzo de 2022 al exrugbista argentino Federico Martín Aramburu, mientras que Romain Bouvier recibió una pena de 19 años por tentativa de asesinato. EFE

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