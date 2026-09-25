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Un edil de Vox en València, investigado por entrar sin permiso en un sindicato educativo

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València, 25 sep (EFE).- El juzgado de Instrucción número 1 de València ha citado a declarar el próximo 14 de enero en calidad de investigado al concejal del Ayuntamiento de València Juanma Badenas, de Vox, tras la denuncia del Sindicat d'Estudiant de que entró sin permiso en su sede.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que indica que Badenas está llamado a declarar a las 10 horas y también están citados como investigados dos asesores suyos, mientras que los responsables del sindicato acudirán al juzgado el próximo 17 de diciembre a las 12 del mediodía.

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La resolución no es firme y contra ella cabe imponer recurso de reforma en el plazo de tres días, según el auto.

El pasado mes de julio el Sindicat Estudiants de la Comunitat Valenciana y la Associació de Dones Lliures i Combatives de País Valencià presentaron una querella criminal contra el edil y dos de sus asesores por los presuntos delitos de "allanamiento" ilegal de su sede en València y de "descubrimiento de secretos".

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En la querella, a la que tuvo acceso EFE, señalaban que el Ayuntamiento de València lleva años cediendo el uso de locales de propiedad municipal a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a desarrollar sus funciones y actividades de interés social.

Relataban que el 3 de julio un representante del Sindicat d'Estudiants acudió por la tarde y vio que la cerradura había sido dañada y había una llave partida en su interior.

Al revisar las cámaras de seguridad del interior del local comprobó que había cuatro secuencias grabadas del día anterior en las que se aprecia cómo un hombre entra en el local, portando un micrófono en el pecho, acompañado de una mujer que graba con su teléfono móvil las estancias e inspeccionan los documentos de la sala principal, y a los que se suma una tercera persona, otro varón.

El representante del sindicato informó de los hechos al Ayuntamiento y los denunció en la Comisaría de la Policía Nacional.

Estas tres personas fueron identificadas como el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, y de dos asesores del grupo municipal de Vox.

Tras conocerse los hechos, Badenas calificó de "sentido común comprobar los bienes del patrimonio municipal" y justificó que su entrada en la sede del Sindicat d'Estudiants respondía a que le llegó un informe de la Policía Local que comunicaba que llevaba varios días cerrada y quiso comprobar que se hacía un "uso adecuado" del inmueble.

Los querellantes consideraban que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de allanamiento del domicilio de una persona jurídica y otro de descubrimiento de secretos, "al no limitarse su conducta a la entrada, sino a la grabación de vídeos dentro de los despachos y a la revisión de la documentación". EFE

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