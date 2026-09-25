Tellado a PSOE: venían a regenerar España y acaban contratando un clan de narcotraficantes

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Bilbao, 25 sep (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que los socialista, "que venían a regenerar la democracia en España, han acabado solicitando los servicios de un clan de narcotraficantes para que diesen un susto a la jueza que investigaba al hermano del presidente".

En un acto político en el centro de Bilbao, junto al presidente y la secretaria general del PP vasco, Javier de Andrés y Esther Martínez, respectivamente, Tellado se ha dirigido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para pedirle "una palabra de apoyo a la jueza Beatriz Biedma", por las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez con un clan del narcotráfico, asentado en Bajadoz, para que dieran "un sustillo" a la magistrada cuando investigaba a David Sánchez.

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Tellado también ha afirmado que la investigación de la procedencia de "las joyas que escondía" el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha evidenciado que, "como mínimo, era un contrabandista" y se ha preguntado si las recibió como "una comisión".

Falta por explicar, ha dicho, "si fue una comisión a cambio de algo, si ya era comisionista cuando ocupaba el Palacio de la Moncloa y por qué Pedro Sánchez sigue dándole todo su apoyo o qué teme" el presidente "que Zapatero pueda contar". EFE

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