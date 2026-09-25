Sumar, abierto a estudiar bonificaciones a propietarios de Junts para aprobar con "urgencia" el decreto de vivienda

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha mostrado abierto a estudiar la propuesta de Junts para aprobar bonificaciones fiscales a los propietarios afectados por la prórroga a los alquileres ante la "urgencia" de aprobar en el Congreso el decreto de vivienda.

Urtasun ha subrayado que ya han aceptado "desde el principio" el "debate" sobre las rebajas fiscales planteadas por la formación independentista para negociar el decreto de vivienda porque "la gente quiere soluciones" ante la "sangría social" que está produciendo la crisis habitacional en España.

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El ministro ha puesto su "mano tendida" al diálogo con Junts, porque son necesarios para el día a día de la mayoría parlamentaria, y ha confirmado que se están estudiando sus propuestas pues, según ha recalcado, se trata de construir un decreto "donde todo el mundo se sienta reflejado" ante la realidad de los escaños de la Cámara Baja.

"¿Existen condiciones para que el martes vaya un real decreto con acuerdo? Mi respuesta es que la voluntad política por parte del Gobierno está ahí. Creo que además sería deseable y lo vamos a intentar hasta el final", ha avanzado en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press.

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El decreto, ha dicho, debe recoger la cuestión de los desahucios que ya se rechazó en la Cámara Baja, además de la regulación del alquiler de temporada o la "batalla" que desde Sumar lanzan en las prórrogas los alquileres, para que a nadie le suban 500 euros cuando le renueven el contrato y se tenga que marchar de casa.

EL DECRETO DE VIVIENDA ES "DETERMINANTE Y DECISIVO"

En otra entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que no "concibe otro escenario" si el PSOE no lleva al Consejo de Ministros del próximo martes el nuevo decreto de vivienda.

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Preguntado por si abandonaría el Gobierno en el caso de que el socio mayoritario de la coalición pospusiera el paquete de medidas, Bustinduy ha evitado responder, si bien ha subrayado "que hay momentos en política que son determinantes y decisivos, y este es uno de ellos" ante la presión social de la calle tras desahucios como el de Maricarmen.

Sobre las negociaciones con Junts, el ministro ha admitido que el partido catalán tiene "posiciones en política económica" que están en las "antípodas" de la izquierda, pero ha reiterado la necesidad de encontrar voluntad política para "encontrar soluciones en los aspectos que nos separan".

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Respecto a la propuesta de las desgravaciones fiscales, ha insistido en que no es el modelo que la izquierda defiende, porque "no funciona" y en muchos casos "son injustas". A su juicio, que haya un mecanismo "de bonificación fiscal a pequeños propietarios" es un "escenario diferente" al de perdonar impuestos como "incentivo" para alquilar vivienda. "Para que haya un acuerdo tendrá que haber cesiones por todas partes", ha avisado.

URTASUN INSISTE EN EXPROPIAR LA VIVIENDA DE MARICARMEN

Por otra parte, Urtasun también ha abogado por dar una "solución concreta" para Maricarmen que pasaría, por un lado, por la expropiación al "fondo buitre" de la vivienda desahuciada, apelando a la excepcionalidad del artículo 33 de la Constitución española referida a las "expropiaciones forzosas".

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Para el ministro, el "fondo buitre" ha echado un pulso a la sociedad española que el Gobierno no puede permitir frente a un PP que le pone la "alfombra roja" y "no ejerce sus competencias" en la Comunidad de Madrid. También ha reclamado que la empresa estatal Casa 47 ofrezca un alquiler asequible y alternativo a Maricarmen.

Preguntado por si el PSOE se niega a la expropiación, el titular de Cultura ha indicado que se está hablando sobre esta medida y no considera que esta iniciativa aleja a socios como Junts y PNV porque es un "carril distinto" a las medidas legislativa que se negocian para aprobar el decreto de vivienda en la Cámara Baja.

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