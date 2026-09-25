Sordo (CCOO) ve un "pulso geopolítico" en los episodios de Ceuta y exige el reparto autonómico de los migrantes

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha enmarcado los recientes episodios migratorios acontecidos en Ceuta y la entrada de miles de personas en la ciudad en un claro "pulso geopolítico". Tras analizar la presión que soporta la localidad norteafricana, el dirigente ha censurado la política de la Unión Europea de "externalizar" el control de sus fronteras a terceros países, una estrategia que, a su juicio, deja al espacio comunitario "expuesto a tensiones e intereses externos".

En este sentido, el líder sindical ha subrayado la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva pragmática, un punto en el que ha recordado que la economía y la pirámide demográfica española precisan de la aportación de la mano de obra migrante para mantener su sostenibilidad.

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Para lograrlo, Sordo ha abogado por articular una gestión ordenada del flujo migratorio, asentada en un marco claro de derechos y de obligaciones para todas las partes implicadas.

Frente a la saturación que padece la ciudad autónoma, el responsable de CCOO ha calificado de "vergonzosa" la falta de solidaridad mostrada por varias comunidades autónomas al negarse a asumir responsabilidades.

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Por ello, ha urgido al traslado temporal hacia otras autonomías de las personas que permanecen hacinadas en la localidad siempre que se priorice de forma "inmediata" la atención y la salida de los menores de edad.

Esta derivación hacia la península debe realizarse, según ha remarcado, de forma coordinada mientras los servicios correspondientes gestionan cada expediente.