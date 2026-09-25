Sindicatos de inquilinas exigen renovación automática de contratos en "decreto Maricarmen"

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Madrid, 25 sep (EFE).- La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha exigido al Gobierno que incluya en el decreto de vivienda que podría aprobar el próximo martes la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario.

La portavoz de la Confederación Carme Alcarazo, ha explicado, en rueda de prensa, que ha trasladado este viernes al Ministerio de Vivienda su propuesta de "decreto Maricarmen", con esta y otras cuatro medidas "estructurales" a la "altura del momento político".

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Ha asegurado que son medidas estructurales contra los desahucios: reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, prórrogas "efectivas" de los contratos de alquiler vigentes y congelación de las rentas al 0 % en las actualizaciones anuales.

Todas ellas son reivindicaciones ya planteadas en julio y todas están contempladas de alguna forma en el borrador de decreto que está negociando el Gobierno, salvo la renovación automática de los contratos, con indemnización por cese injustificado. EFE

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