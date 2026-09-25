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Rodri, sobre el caso del City: "Confío en la impunidad del club"

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Londres, 25 sep (EFE).- Rodrigo Hernández, centrocampista del Barcelona y de la selección española, insistió en que confía en la impunidad del Manchester City y dijo que esta situación le recuerda a 2020, cuando fueron acusados de irregularidades financieras por parte de la UEFA.

Según medios británicos, el City es culpable de 114 de las 115 violaciones financieras de las que le acusa la Premier League y en los próximos días o semanas se conocerá la sanción, que puede ir desde una multa económica a la pérdidas de puntos, descenso de categoría o retirada de títulos.

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"Nosotros vivimos un proceso idéntico en 2020, con un proceso judicial exactamente igual pero la parte acusada era diferente. Desde el club nos transmitieron la tranquilidad de que íbamos a ser impunes. Confiamos en el club y salimos absueltos. Ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga evidentemente, pero confío en la impunidad del club. Ellos nos transmitieron que lo hicieron todo correcto", dijo Rodri, que jugó en el City entre 2019 y 2026.

"En 2020 estábamos muy tranquilos. No visteis al equipo afectado por eso. Esto es parte del fútbol, pero los futbolistas siempre tuvieron la confianza de que no se hizo nada malo. He estado ahí, sé cómo trabajan y cómo cooperan. Eso es lo que te puedo decir". EFE

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