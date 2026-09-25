Rodri: "Este equipo tiene hambre de más"

Guardar

Londres, 25 sep (EFE).- Rodrigo Hernández, centrocampista del Barcelona y de la selección española, subrayó este viernes que la Roja tiene "hambre de más" y que la responsabilidad de ser campeones del mundo les motiva aún más.

"Sientes la responsabilidad de ser campeón del mundo. Pero este equipo no se detiene aquí, tiene hambre más y sabemos la responsabilidad de tener dos estrellas y ser los campeones. El respeto que infundes en los rivales", destacó Rodri en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra Inglaterra.

PUBLICIDAD

"Solo queda el camino de la mejora. No nos conformamos con lo ya conseguido. Nos gusta esta Liga de Naciones y nos motiva. No puedo pensar en un escenario mejor para defender todo esto", añadió.

Rodri cambió este verano el Manchester City por el Barcelona y fue preguntado por la importancia de tener tantos jugadores del equipo azulgrana en la selección que dirige Luis de la Fuente.

PUBLICIDAD

"En el fútbol son muy importante las relaciones entre los jugadores, si tienes muchos jugadores de un mismo club ayuda. Hay una parte muy positiva en esto. A partir de eso, la selección somos todos. Hay que hacer un pequeño cambio de chip cuando llegas a la selección. Es positivo que haya muchos jugadores de un mismo club y que ese club juegue de la misma forma que juega la selección", señaló.

Sobre el Balón de Oro, Rodri fue cuestionado por qué parece que no quiere ganar el trofeo, dado que no hace tantas declaraciones sobre él como otros candidatos como Lamine Yamal o Kylian Mbappé.

PUBLICIDAD

"¿Tú crees que no quiero ganarlo? Es un premio que no depende de lo que uno salga a decir, depende lo que hayas hecho en el campo y de un jurado que decide. No creo que nada de lo que diga pueda influir en su decisión. Mi preferencia es que gane un español y me encantaría ganarlo yo", afirmó. EFE