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Rabat carga de nuevo contra el PP por sus "acusaciones gratuitas" y su desconocimiento sobre la inmigración

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Marruecos ha vuelto a cargar contra el PP al que ha advertido de que sus "acusaciones gratuitas" y su "retórica estéril" no ayuda a la relación bilateral entre los dos países, acusando a los de Alberto Núñez Feijóo de desconocer "la cuestión migratoria y su gestión".

En esta ocasión ha sido el propio ministro de Exteriores, Naser Burita, quien ha puesto el foco en el principal partido de la oposición, aunque sin citarle expresamente, como ya ocurriera con el comunicado oficial del 10 de septiembre sobre la situación en Ceuta y lo ha hecho en declaraciones a la prensa en Nueva York tras reunirse con su homólogo español, José Manuel Albares.

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A juicio de Burita, "las declaraciones que realizan actores políticos españoles demuestran que no miden el valor" de la asociación entre los dos países y que "no conocen el Marruecos de hoy y no tienen ningún conocimiento de la cuestión migratoria y de su gestión".

En este sentido, ha incidido en que cuando se trata de la inmigración, la asociación y la vecindad "no se gestionan por la escalada, las exigencias y las acusaciones sin fundamento", lamentando que en España persista un debate estéril en torno a Ceuta alimentado por "actores políticos de envergadura que siguen vertiendo en la polémica exigencias y acusaciones gratuitas e insultando el valor de esta asociación".

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Así las cosas, ha asegurado que la relación entre Marruecos y España seguirá sustentándose sobre la declaración conjunta adoptada en abril de 2022 tras el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI con el que se puso fin a la crisis diplomática a raíz de la acogida en España del líder del Polisario, Brahim Ghali, aquejado de COVID-19.

ATRIBUYE A ESPAÑA LA RESPONSABILIDAD DE QUE NO HAYAN REGRESADO

Burita ha recordado que en ella se recogen "los principios del partenariado, el respeto mutuo, el diálogo y los principios con vistas a evitar hechos consumados y actos inesperados". Todo ello, ha añadido, según ha informado su Ministerio, permite "enfocarse en lo que nos une y circunscribir los puntos de divergencia".

"Hay muchos puntos en los que estamos de acuerdo y donde podemos avanzar", ha defendido el ministro marroquí, apostando por "dialogar, concertarse y guiarse por el espíritu de la buena vecindad y la cooperación" cuando se trata de puntos de divergencia.

En cuanto a la situación en Ceuta tras la entrada de más de 80.000 migrantes desde Marruecos a finales de julio, Burita ha insistido en que "si los inmigrantes ilegales y los menores no han regresado, compete exclusivamente a la responsabilidad de España" dado que el reino alauí ya ha expresado su voluntad de acogerlos de vuelta.

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EuropaPress

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