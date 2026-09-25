Piden cárcel para un predicador que hostigó a un camarero homosexual en Vigo

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Vigo, 25 sep (EFE).- Un predicador de la biblia será juzgado el próximo martes en Vigo por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, en concurso con otro contra la integridad moral, por el que le piden un año y medio de cárcel, tras haber hostigado, presuntamente, a un camarero homosexual.

La audiencia preliminar está prevista para el próximo martes a las 10:45 horas en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

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Según el escrito de acusación, el predicador de la biblia acosó a un camarero de la calle Príncipe por su orientación sexual.

Así, el procesado acudió reiteradamente entre junio y agosto de 2025 a las inmediaciones de la cafetería donde trabajaba la víctima y, con ánimo de perturbar su sosiego y humillarle públicamente, le profería de forma enérgica expresiones como "deberías estar en el infierno".

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El Ministerio Público remarca que el acoso continuo en una terraza concurrida provocó en el trabajador un profundo menoscabo de su autoestima que le obligó a abandonar su empleo.

Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público reclama diez meses de multa a razón de diez euros diarios, la inhabilitación especial para profesiones docentes, deportivas o de tiempo libre durante seis años y medio, y la imposición de la agravante de discriminación por orientación sexual.

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En materia de responsabilidad civil, el escrito solicita que el acusado indemnice al trabajador perjudicado con 3.000 euros en concepto de daños morales al amparo de la Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación. EFE