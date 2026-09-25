Pedro Sánchez visita el parque tecnológico logístico de Noblejas (Toledo)

Toledo, 25 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este viernes el municipio de Noblejas (Toledo) para conocer el parque tecnológico logístico y recorrer otros puntos de la localidad.
Pedro Sánchez ha iniciado la visita en la planta del Grupo Monbake en la localidad toledana para la producción de masas congeladas, una de las once que tiene repartidas por el territorio nacional.
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Posteriormente, el presidente del Gobierno se ha desplazado a la residencia del Grupo Mimara en Noblejas, dedicada al cuidado de personas mayores.
En el ámbito industrial, Noblejas ha impulsado en los últimos años su posicionamiento con la construcción del parque tecnológico y logístico levantado por Dunas Real Estate, y que cuenta con 2,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial.
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En él se han instalado empresas como Ontime, que ha abierto un centro logístico de 51.000 metros cuadrados y 50 muelles; New Cold, que está levantando un almacén automatizado con capacidad para 65.000 palés; o Consum, que cuenta con 150.000 metros cuadrados para una plataforma logística que abastecerá a todos sus establecimientos de la zona centro.
La localidad ha apostado por el sector para aprovechar su ubicación, en el noreste de la provincia de Toledo y a 70 kilómetros de Madrid, junto a autovías como la A-4 o la A-3, a través de la A-40. EFE
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(Foto)
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