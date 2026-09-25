Ocho meses sin poder volver a sus casas tras un desprendimiento mortal en Menorca

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Mahón, 25 sep (EFE).- Los propietarios de diez viviendas afectadas por el riesgo de desprendimiento en la cala Sant Esteve, en Es Castell (Menorca), siguen sin poder volver a sus casas ocho meses después de que una roca de grandes dimensiones se desplomara sobre un chalé habitado, sepultando a un hombre de 65 años mientras dormía.

Los vecinos más afectados han constituido una plataforma para protegerse legalmente de una eventual prescripción de las responsabilidades y para reclamar soluciones y más financiación a la administración para poder costear la consolidación del cantil y así regresar cuanto antes a sus casas.

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Carme Serra, hija del fallecido, ha lamentado que "todo siga igual" y que no puedan "ni siquiera retirar la roca".

"Nos dicen que, si la movemos, podría existir el riesgo de nuevos desprendimientos", ha añadido.

Desde que ocurrió la tragedia, el 27 de enero, ha tenido que realojarse en un piso de alquiler junto a su familia y su madre, Olga, quien clama porque la dejen volver cuanto antes "para así terminar el duelo".

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"Quiero que me quiten de una vez la roca que enterró a mi marido cuando estaba a su lado y poder volver a casa, ya que estoy psicológicamente destrozada", ha afirmado.

"Podemos entender que fue un hecho sobrevenido, pero nos sentimos desamparados porque todo sigue igual que el primer día, es muy duro", se queja su hija.

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El Ayuntamiento de Es Castell ha citado a los vecinos a una reunión el 6 de octubre para exponerles el proyecto de consolidación y determinar qué responsabilidad corresponde a cada propietario.

En principio, la familia Serra debería costear una parte de las actuaciones, pero un estudio topográfico que ha encargado determina que el origen del desprendimiento está en el terreno de arriba del cantil, propiedad de la sociedad Cala Sant Esteve SL.

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Los vecinos sospechan también que el desprendimiento pudo ser causado en parte por las obras de alcantarillado que se iniciaron solo cinco días antes y que provocaron vibraciones perceptibles en muchas de las viviendas.

"Si se hubiera comprobado antes el estado de la roca, nos habrían desalojado, pero mi padre ahora estaría aquí", denuncia la hija del fallecido.

Eugènia Ortiz, una de las portavoces de la plataforma, ha revelado este viernes que se han mandado diversos burofax a entidades y administraciones para evitar la prescripción legal de las posibles responsabilidades.

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El alcalde de Es Castell, Lluís Camps, ha negado que se haya desamparado a los vecinos y ha descartado una relación causa-efecto entre las obras y el desprendimiento.

Camps anuncia que reservará una partida en los presupuestos del próximo año para poder asumir desde el Ayuntamientos varios de los costes generales y pedirá más financiación de otras administraciones para cargar solo sobre los vecinos los costes que sean estrictamente privados. EFE

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