Moncho Fernández: "Estamos un poco lejos del nivel que nos gustaría"

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Girona, 25 sep (EFE).- El entrenador del FIATC Girona, Moncho Fernández, reconoció este viernes en la rueda de prensa previa al debut en la Liga Endesa ante el UCAM Murcia que su equipo está "un poco lejos del nivel" que le gustaría para comenzar.

"La pretemporada ha sido un poco rara porque hemos tenido bajas por las lesiones. Pero no es un problema exclusivo del club porque ha sido una pretemporada complicada para todo el mundo", afirmó en la víspera del partido contra el UCAM Murcia en Fontajau.

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El técnico gallego admitió que el equipo no tendrá las armas que necesita o que querría, pero sí "el espíritu y las ganas de hacerlo de la mejor manera posible".

Moncho también se mostró "muy ilusionado" por el "paso adelante" que supone el debut del Girona en Europa, pero avisó que jugar dos partidos por semana será "un reto" y augura "una temporada muy exigente hasta enero".

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Señaló que siente "felicidad y responsabilidad" por su reciente renovación hasta 2028 y que la filosofía y las líneas maestras del equipo del equipo serán las mismas.

"Si cambian los músicos, la partitura cambia y la pieza suena diferente. Son jugadores diferentes y veremos cosas diferentes, pero la base será la misma", reconoció.

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Sobre el primer rival, el UCAM Murcia, destacó que es un rival con "mucho talento" que viene de temporadas "increíbles" y que es "muy complicado y muy agresivo". EFE

asm/fa/cmm