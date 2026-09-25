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Los reyes realizarán su primer viaje de Estado a Finlandia del 5 al 7 de octubre

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Madrid, 25 sep (EFE).- Los reyes realizarán su primer viaje de Estado a Finlandia entre los próximos días 5 y 7 de octubre, una visita que se enmarca en el compromiso de España con la seguridad y defensa de Europa en el Ártico y que incluirá Helsinki y Rovaniemi, la capital de Laponia.

Según ha informado este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, cuyo titular, José Manuel Albares, acompañará a Felipe VI y doña Letizia, el viaje es muestra también de la estrecha colaboración existente entre los dos países en los ámbitos políticos, económicos, de defensa, culturales y científicos.

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Constituye, además, una oportunidad para seguir reforzando las excelentes relaciones bilaterales que unen a ambos países, socios en la Unión Europea y aliados en la OTAN, y se enmarca en el compromiso de España "con la autonomía estratégica y la seguridad y defensa de Europa en todas sus fronteras", entre ellas las del Ártico y el Báltico.

Así, los reyes visitarán en Rovaniemi el Ala Aérea de Laponia de la Fuerza Aérea Finlandesa y la Base de Fuerzas Terrestres de la Brigada Jaeger, y participarán en un seminario sobre la seguridad y la cooperación en las fronteras de Europa, desde el Ártico al Mediterráneo, y sobre la capacidad de actuación internacional de la UE.

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La visita se produce después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el pasado 8 de julio que España se sumará a la misión de las fuerzas terrestres avanzadas de la OTAN en Finlandia para proteger la región ártica.

Los reyes, que llegarán el lunes 5 de octubre a Helsinki, serán recibidos oficialmente al día siguiente por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, una jornada en la que Felipe VI mantendrá reuniones con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, y el presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho.

Encuentros empresariales y citas relacionadas con la enseñanza del español en Finlandia y con la arquitectura serán otras de las actividades de los reyes en Helsinki, donde se celebrará una cena de Estado en su honor.

El miércoles 7 de octubre, ya en Rovaniemi, los reyes, además de visitar las bases militares en el Ártico, conocerán un museo de ciencia sobre esta zona y se reunirán con representantes samis, el último pueblo indígena de Europa que está integrado por unas 80.000 personas que habitan desde hace siglos en el norte de Finlandia, Suecia, Noruega y noroeste de Rusia, y que es uno de los más afectados por el cambio climático.

Se trata de la primera visita de Felipe VI y la reina Letizia a Finlandia, tras la que Juan Carlos I y doña Sofía realizaron a ese país en 1989. EFE

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