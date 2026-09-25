Llegan lluvias desde el domingo para dar paso a un tiempo otoñal por una borrasca profunda

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Madrid, 25 sep (EFE).- Tras el calor intenso de estos días, este primer fin de semana de otoño se inicia un cambio de patrón, habrá lluvias desde el domingo que se extenderán en días posteriores, y bajarán las temperaturas por la llegada de frentes y una borrasca "profunda" en el Atlántico que provocará precipitaciones en diversas zonas del país.

Así lo ha anunciado hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, tras anunciar que el domingo empezarían a notarse cambios por un frente al noroeste que dejaría lluvias en Galicia y Asturias, aunque en el resto del país seguiría el tiempo seco.

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Bajarían ese día las temperaturas en la comunidad gallega, en la zona centro y en la mitad sur, aunque subirían en el Cantábrico.

Para el inicio de la semana, "una borrasca profunda" en el Atlántico "cuya trayectoria no está todavía del todo clara" dejaría lluvias en diversas zonas del país, según el portavoz de la Aemet.

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Pese a este cambio del tiempo, el fin de semana será todavía caluroso, con temperaturas altas para la época, propias del verano, aunque ya en descenso, ha avanzado del Campo.

De hecho, ayer hizo mucho calor para ser todavía septiembre; en unas 150 estaciones de la red de Aemet, es decir, en una de cada seis, se alcanzaron o se superaron los 35°.

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En las próximas horas, el tiempo continuará estable en general, aunque llegará un frente el domingo que podría dejar ya lluvias en Galicia, Asturias y zonas próximas.

Todavía hay "incertidumbre" sobre el pronóstico para la próxima semana, pero podría comenzar con temperaturas más bajas que las de estos días.

Serán "más cercanas a los valores propios de estas fechas" del año, aunque todavía por encima en el norte y este peninsular y en los archipiélagos, según del Campo.

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Es probable que vaya aumentando la inestabilidad, con lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura, y con chubascos también probablemente en zonas del área mediterránea.

Ayer se alcanzaron más de 39° en localidades del suroeste peninsular. Por ejemplo, Sevilla alcanzó 39,5° y en el Granado (Huelva) se registraron 39,6 grados; en Badajoz se llegó hasta 39,1°.

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"Temperaturas por lo tanto muy altas, incluso de pleno verano", según el portavoz de la Aemet.

Este viernes bajarán las temperaturas en el Cantábrico pero suben en el área mediterránea. Se superarán previsiblemente los 32° en la meseta norte, los 35 en el nordeste, interior de las comunidades mediterráneas y sur de Canarias.

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Además, se alcanzarán los 36-38°en Extremadura y Andalucía, incluso más en el valle del Guadalquivir, "en una jornada muy estable y sin lluvias", aunque en las islas canarias occidentales podría haber algún chubasco, según del Campo.

Durante el fin de semana bajarán las temperaturas en la mayor parte del país, salvo en el Cantábrico. Aún así, "seguiremos con calor intenso para la época del año", ha indicado el portavoz de la Aemet.

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El sábado se alcanzarán 30 a 32 grados en buena parte del norte y más de 35 en amplias zonas de la mitad sur y de Gran Canaria, e incluso se alcanzarán 38 a 40° en el Valle del Guadalquivir, en una jornada, la del sábado, que será de nuevo estable.

El domingo podría llegar un frente al noroeste con lluvias y una bajada de temperaturas ese día en la comunidad gallega, la zona centro y la mitad sur; subirían sin embargo en el Cantábrico.

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Se superarán los 32° en la mitad sur peninsular, en puntos del Cantábrico oriental, valle del Ebro y zonas de Canarias.

El pronóstico para el inicio de la semana próxima es "más incierto", según el portavoz de Aemet.

Es probable un cambio de tendencia propiciado por la presencia de "una borrasca profunda" en el Atlántico; el lunes seguirían bajando las temperaturas de forma general.

Los vientos del sur propiciarían un ascenso térmico en Galicia y comunidades cantábricas, que podrían soplar con mucha fuerza, con rachas que serían un factor adverso por la zona ese día.

En el resto de la península, se registrarían chubascos localmente fuertes en cualquier punto del territorio, más probables en el oeste de la península y también en el área mediterránea. EFE

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