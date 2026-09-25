'Las disculpas de Vicentina', un filme sobre el perdón cierra las candidaturas a la Concha

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San Sebastián, 25 sep (EFE).- 'Las disculpas de Vicentina', del brasileño Gabriel Martins, ha cerrado este viernes las candidaturas para alzarse con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, un filme que cuenta una emotiva historia sobre una madre que pide perdón a las familias de las víctimas de un accidente de autobús conducido por su hijo.

La culpa, los límites del perdón y el duelo son elementos presentes en este nuevo título del director de 'Mars One' (2022), que se estrenó en el Festival de Sundance y representó a Brasil en los Oscar. "Quería contar cómo vivir el luto al mismo tiempo que existe un juicio público" sobre "una verdad que no va a existir nunca", ha explicado Martins.

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El cineasta, que ha recordado el caso del copiloto que estrelló un avión de Germanwings en 2015 en los Alpes franceses, ha remarcado que no cree en el cine "como experiencia distante de la vida", y por eso se ha basado también en sus propias experiencias en los duelos sobre familiares cercanos y en los silencios que a veces tapan hechos dolorosos.

"Cuando muere otro tú sigues, no tienes otra opción. Y es posible cuando se encuentra una forma de lidiar con eso o aliviar el corazón pidiendo perdón", ha remarcado por su parte la actriz protagonista, Rejane Faria.

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La película, ha añadido la intérprete, propone un "estado de lentitud" y acercarse "al tiempo real de la vida". "Antes las personas se podían encontrar, tomar un café. Ahora todo está sintetizado en redes sociales que no conducen a la verdad". EFE

(foto)(vídeo)