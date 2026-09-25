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La prensa portuguesa ve un estreno sin brillo de Jesus al frente de la campeona

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Lisboa, 25 sep (EFE).- La prensa deportiva portuguesa recibe este viernes con reservas el estreno de Jorge Jesus al frente de Portugal, que inició la defensa de su título de la Liga de Naciones con una victoria por 1-0 ante Gales, pero con una actuación que dejó carencias y mostró los primeros cambios del nuevo seleccionador.

El técnico portugués, de 72 años, debutó el jueves en el estadio José Alvalade de Lisboa como sustituto del español Roberto Martínez, quien dejó el cargo después del Mundial de 2026. Un gol de João Félix en el minuto 22 resolvió el primer compromiso de esta nueva etapa.

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“Jesus no caminó sobre el agua ni mucho menos resucitó a Lázaro”, titula A Bola su crónica, en la que José Manuel Delgado describe una selección gris, con desconexiones en el centro del campo e inseguridad defensiva.

El diario matiza que el escaso tiempo de preparación y la continuidad de buena parte del equipo anterior hacían difícil esperar una transformación inmediata. A su juicio, las novedades tácticas introducidas por el seleccionador todavía necesitan ajustes.

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Entre esos cambios, A Bola identifica la apuesta por un mediocentro más posicional y la ubicación de Félix por detrás del delantero para conectar las líneas. El periódico plantea esta Liga de Naciones, pese a la condición de campeona de Portugal, como una competición de transición hacia los próximos grandes torneos.

“Entrada a lo Jesus, salida a lo Martínez” es el balance del portal especializado en análisis estadístico GoalPoint, que distingue dos caras en la actuación portuguesa y señala una pérdida de claridad y energía después del descanso.

Este medio considera que la sustitución de Cristiano Ronaldo por Gonçalo Ramos tampoco mejoró el ataque y advierte de que el siguiente encuentro, ante Noruega, supondrá una prueba más exigente.

Record destaca por su parte las explicaciones de João Cancelo sobre las diferencias entre ambos seleccionadores, especialmente la presión adelantada que exige Jesus para impedir que el adversario salga con el balón controlado y su apuesta por un fútbol ofensivo.

El lateral, en declaraciones a Sport TV recogidas por el diario, reconoció errores técnicos y tácticos y recordó que el equipo apenas había dispuesto de unos entrenamientos para asimilar las nuevas ideas. “Fuimos una decepción en el Mundial”, admitió al expresar el deseo de responder a aquella actuación.

Jesus, por su parte, se mostró satisfecho con el comportamiento defensivo en declaraciones a la misma televisión publicadas por Record, aunque reconoció dificultades en los primeros minutos. El seleccionador explicó la sustitución de Ronaldo por la necesidad de contar con un jugador fresco para presionar.

Portugal continuará la defensa del título el domingo, 27 de septiembre, ante Noruega en Oslo, dentro de un grupo A4 que completa Dinamarca. EFE

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