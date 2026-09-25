Espana agencias

La pareja del arquitecto Josep Juanpere, en libertad tras pagar 80.000 euros de fianza

Guardar

Barcelona, 25 sep (EFE).- Belén L., pareja de Josep Juanpere, ha quedado este viernes en libertad provisional tras pagar la fianza de 80.000 euros que le ha impuesto el juez de Vielha (Lleida) por su presunta relación con la muerte del conocido arquitecto barcelonés, el pasado 26 de diciembre.

La mujer, que fue detenida el pasado miércoles en Madrid, ha comparecido este viernes ante el tribunal de instancia de Vielha, que tras tomarle declaración ha ordenado su ingreso en prisión preventiva, eludible bajo fianza de 80.000 euros, tal y como solicitaba la Fiscalía, según fuentes jurídicas.

PUBLICIDAD

En cuestión de dos horas, la investigada ha depositado en el juzgado la suma impuesta como fianza, por lo que ha quedado en libertad provisional.

La mujer, de 64 años y miembro de una relevante familia de empresarios hoteleros, está investigada en una causa abierta por un delito de homicidio, por su presunta relación con la muerte del arquitecto en su apartamento de Baqueira (Lleida) el pasado 26 de diciembre, festividad de San Esteban.

PUBLICIDAD

El hombre, que había viajado a Baqueira con su pareja para pasar allí las fiestas navideñas, falleció dos días después de haber sido atendido en el Hospital de Vielha de una indisposición que sufrió tras una cena.

Al día siguiente de su ingreso hospitalario, regresó a su apartamento en Baqueira junto a su pareja, donde murió el 26 de diciembre.

La actitud de la mujer, que no había llamado a emergencias para avisar de la situación del arquitecto, levantó las sospechas de la policía catalana, que ha acabado por detenerla como presunta autora de un delito de homicidio. EFE

cll-rg/fl/jlp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Urbagestión presenta al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que Maricarmen pueda volver a su casa con un alquiler “estable y asequible”

La empresa ha asegurado que el inmueble ubicado en Retiro no está a la venta y que se ha puesto a disposición de la EMVS para tramitar una solución

Urbagestión presenta al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que Maricarmen pueda volver a su casa con un alquiler “estable y asequible”

Volkswagen y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos por un posible fallo en la dirección: estos son los modelos afectados

La campaña incluye modelos fabricados entre 2013 y 2024 y las marcas contactarán a los propietarios

Volkswagen y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos por un posible fallo en la dirección: estos son los modelos afectados

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna esta semana desde España

En los próximos días, el satélite natural que rodea nuestro planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna esta semana desde España

Kiko Rivera pone fin a cuatro décadas de conflicto y entrega a su hermano Fran las cabezas de toro de su padre: “Me has tocado el corazón”

El hijo mayor de Paquirri agradece públicamente y cierra décadas de conflicto tras la venta de Cantora

Kiko Rivera pone fin a cuatro décadas de conflicto y entrega a su hermano Fran las cabezas de toro de su padre: “Me has tocado el corazón”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Volkswagen y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos por un posible fallo en la dirección: estos son los modelos afectados

Volkswagen y Audi llaman a revisión a casi tres millones de vehículos por un posible fallo en la dirección: estos son los modelos afectados

Ada Colau quiere “evitar que gobierne el fascismo en España” y deja la puerta abierta a liderar la nueva alianza de la izquierda en las generales de 2027

No a la expropiación del piso de Maricarmen, sí a negociar con Junts prohibir desahucios de fondos buitre e incentivos a caseros: cómo busca el Gobierno cerrar el decreto de Vivienda

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Reino Unido ofrece datos del frente ucraniano a empresas para crear enjambres de drones: “Es un acceso único a información real del campo de batalla”

ECONOMÍA

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

DEPORTES

Luces y sombras en Azerbaiyán: milagro de Carlos Sainz en la clasificación y batacazo absoluto de Fernando Alonso y Aston Martin

Luces y sombras en Azerbaiyán: milagro de Carlos Sainz en la clasificación y batacazo absoluto de Fernando Alonso y Aston Martin

La ‘guerra sucia’ por el trono del ajedrez mundial: audios filtrados, petrodólares y la fractura del voto en España

España cae con honores ante una República Checa implacable y se despide de la Billie Jean King Cup en los individuales

Un luchador de UFC carga contra Topuria por poner en entredicho la seguridad de los guantes de Gaethje: “Ilia es un mal perdedor”

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles