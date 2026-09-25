La pareja del arquitecto Josep Juanpere, en libertad tras pagar 80.000 euros de fianza

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Barcelona, 25 sep (EFE).- Belén L., pareja de Josep Juanpere, ha quedado este viernes en libertad provisional tras pagar la fianza de 80.000 euros que le ha impuesto el juez de Vielha (Lleida) por su presunta relación con la muerte del conocido arquitecto barcelonés, el pasado 26 de diciembre.

La mujer, que fue detenida el pasado miércoles en Madrid, ha comparecido este viernes ante el tribunal de instancia de Vielha, que tras tomarle declaración ha ordenado su ingreso en prisión preventiva, eludible bajo fianza de 80.000 euros, tal y como solicitaba la Fiscalía, según fuentes jurídicas.

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En cuestión de dos horas, la investigada ha depositado en el juzgado la suma impuesta como fianza, por lo que ha quedado en libertad provisional.

La mujer, de 64 años y miembro de una relevante familia de empresarios hoteleros, está investigada en una causa abierta por un delito de homicidio, por su presunta relación con la muerte del arquitecto en su apartamento de Baqueira (Lleida) el pasado 26 de diciembre, festividad de San Esteban.

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El hombre, que había viajado a Baqueira con su pareja para pasar allí las fiestas navideñas, falleció dos días después de haber sido atendido en el Hospital de Vielha de una indisposición que sufrió tras una cena.

Al día siguiente de su ingreso hospitalario, regresó a su apartamento en Baqueira junto a su pareja, donde murió el 26 de diciembre.

La actitud de la mujer, que no había llamado a emergencias para avisar de la situación del arquitecto, levantó las sospechas de la policía catalana, que ha acabado por detenerla como presunta autora de un delito de homicidio. EFE

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