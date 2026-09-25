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La Memoria y Utopía de la 71 Seminci: 14 películas que recorren siete décadas de cine

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Valladolid, 25 sep (EFE).- La 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que se celebrará del 23 al 31 de octubre, lleva en su sección "Memoria y Utopía" catorce películas realizadas entre 1929 y 1997: siete décadas de cine entre la imaginación y el surrealismo.

Esa selección incluye el estreno mundial de la copia restaurada de "Occidente y sabotaje" (1962), de Ana Mariscal, y anticipará, además, el centenario de la Generación de 27 con una sesión especial que se detiene en el cine que surgió en aquella confluencia entre cine, literatura y vanguardia que marcó la cultura española de los años treinta.

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En esa sesión especial se presentará también el libro "Hijos del 27. Los escritores cinematográficos de la generación de la República", de Fernando Lara, director de Seminci entre 1984 y 2004, ha detallado este viernes el Festival en un comunicado.

Memoria y Utopía propone en esta 71 edición del festival obras de Luis Buñuel, Věra Chytilová, Liliana Cavani, Andrzej Wajda, Ildikó Enyedi, Youssef Chahine, Konrad Wolf o la citada Ana Mariscal, entre otros autores, que llegan en nuevas restauraciones.

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Son catorce películas realizadas entre 1929 y 1997 que encuentran en la imaginación una forma de mirar su tiempo desde perspectivas propias, ya sea a través de la recreación de épocas y acontecimientos, de la memoria particular o de la ruptura con las convenciones narrativas y visuales.

En la sesión especial sobre la generación del 27 se proyectarán dos obras de 1930 de Ernesto Giménez Caballero que forman parte de los fondos preservados por Filmoteca Española: Esencia de verbena recorre fiestas, calles y cultura popular, y Noticiario del Cineclub, que se adentra en estos locales y la inquietud vanguardista de la época.

La sesión se completa con dos clásicos de Luis Buñuel, que recorren desde el surrealismo de Un perro andaluz (1929), realizada junto a Salvador Dalí, a la provocación de La edad de oro (1930), enfrentada a la moral burguesa y la religión. Las obras se presentan en restauraciones 4K realizadas por la Cinémathèque française, Filmoteca Española y el Centre Pompidou.EFE

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