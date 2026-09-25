La Guía Repsol premiará a bares, tabernas y restaurantes que buscan "hacer las cosas bien"

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Madrid, 25 sep (EFE).- La Guía Repsol ha presentado este viernes el 'Buensolete', una nueva distinción para reconocer la labor de restaurantes, tabernas y bares que buscan “hacer las cosas bien” en las selección del producto, la eficiencia energética o la gestión de los equipos humanos.

Se trata, ha explicado la directora de la Guía Repsol, María Ritter, de dar visibilidad y apoyar a proyectos que tienen ganas de hacer las cosas lo mejor posible con “producto de aquí, menor desperdicio, energía usada de forma eficiente y equipo bien tratado”.

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La guía quiere así poner el foco en establecimientos que ya han sido distinguidos como 'Soletes' y que aspiran a mejorar, para ayudarles a avanzar, “porque cada vez más clientes demandan un compromiso y valoran a quienes se esfuerzan por conseguirlo”, ha dicho.

Gestos del día a día, como uso de materiales reutilizables, aplicación de medidas de eficiencia energética y de ahorro de agua, iluminación de bajo consumo, entre otras, resultan asumibles para tener un impacto positivo en el entorno. Facilitar la conciliación o contratar personal en riesgo de exclusión, son también decisiones que suman.

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A la distinción podrán aspirar los más de 5.000 'Soletes' reconocidos que presenten su candidatura a través de la plataforma 'Hacemos cocina', un nuevo recurso con el que la guía quiere ayudar a mejorar y hacer comunidad entre locales de toda España.

Cualquier categoría de Solete puede optar a lograr un 'Buensolete': restaurantes y casas de comidas; bares, tascas y barras; cafeterías y pastelerías; heladerías; chiringuitos y terrazas; fast good y vinotecas.

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“Las actuaciones de los Soletes conscientes son un ejemplo de que, si hay voluntad, se puede trabajar para lograr un objetivo accesible a cada uno según su tamaño”, ha señalado Ritter. EFE