La FIM hace público el calendario provisional del Mundial de MotoGP 2027

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha hecho público el calendario provisional del campeonato del mundo de MotoGP de 2027, que contará con 22 grandes premios en los cinco continentes y dos escenarios nuevos.
Argentina y Australia tienen fecha en este calendario provisional, si bien en el caso del país suramericano será el circuito Óscar y Juan Gálvez en Buenos Aires, en lugar del trazado de Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero), y en el continente oceánico, Phillip Island, cerca de Melbourne, dará paso al circuito de Adelaida.
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La carrera de Buenos Aires será la cuarta ronda de la competición, el 11 de abril, mientras que el nuevo circuito urbano de Adelaida será la penúltima cita de la competición el 14 de noviembre.
Además, otra de las grandes novedades del calendario de 2027 será la puesta en marcha del nuevo reglamento técnico, en el que las motos de MotoGP bajarán su cilindrada de los 1.000 a los 850 c.c.
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El calendario provisional del mundial de MotoGP 2027 es el siguiente:
Fecha Gran Premio Circuito
07 Marzo Tailandia Chang
14 Marzo Catar Lusail
04 Abril Brasil Ayrton Senna
11 Abril Argentina Óscar y Juan Gálvez
25 Abril Estados Unidos Circuito de las Américas
09 Mayo España Jerez-Ángel Nieto
16 Mayo Francia Le Mans
30 Mayo Italia Mugello
13 Junio Cataluña Barcelona-Cataluña
27 Junio Países Bajos TT Assen
11 Julio Alemania Sachsenring
18 Julio República Checa Brno
15 Agosto Gran Bretaña Silverstone
29 Agosto Austria Red Bull-Spielberg
12 Septiembre San Marino Misano Marco Simoncelli
19 Septiembre Aragón MotorLand Aragón
03 Octubre Portugal Algarve-Portimao
17 Octubre Japón Mobility Resort Motegi
24 Octubre Malasia Sepang
31 Octubre Indonesia Mandalika
14 Noviembre Australia Adelaida
28 Noviembre Valencia Ricardo Tormo. EFE
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