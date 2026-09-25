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La alfombra roja de San Sebastián se cubre de solidaridad con los directores de 'Naza'

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San Sebastián, 25 sep (EFE).- La alfombra roja del Festival de San Sebastián se ha cubierto este viernes de solidaridad con los directores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, que están recibiendo amenazas por denunciar en el documental 'Naza', premiado en Venecia, la matanza "sistemática" de civiles en Gaza.

Decenas de personas se han sumado esta tarde a la concentración convocada bajo el lema 'We Are Gaza Too' por representantes del cine español, que han hecho público un manifiesto al que se han adherido directoras, actrices y actores, técnicos, productores, festivales, asociaciones y organismos del sector para exigir "el cese inmediato del genocidio perpetrado por el Estado de Israel".

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Se han recogido cerca de mil firmas de adhesión del mundo del cine, entre ellas las de Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Luis Tosar, Juan Diego Botto, Antonio de la Torre, Carmen Machi y Maribel Verdú

Este tarde, se ha realizado una lectura colectiva del texto, en euskera y castellano, en la que han participado los cineastas Rodrigo Sorogoyen, Mireia Gabilondo, Estíbaliz Urresola, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregi y Pili Guerra.

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El director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, se encontraba asimismo en la alfombra roja y es uno de los firmantes, junto a su sucesora, Maialen Beloki, de este manifiesto "contra el genocidio en Palestina y en defensa de la libertad de expresión", en el que el sector cinematográfico denuncia "la censura, persecución y amenazas contra Abraham y Szor".

Han remarcado que "las voces que denuncian el genocidio son silenciadas y perseguidas por Israel y sus colaboradores" y que "una muestra flagrante de esta persecución es la campaña contra los oscarizados Yuval Abraham y Rachel Szor (por 'No Other Land')".

Su película 'Naza', proyectada en la sección Perlak de este 74 Festival de San Sebastián, recoge el testimonio de 24 miembros del ejército y la inteligencia israelí "que confiesan cómo estas matanzas masivas son deliberadas y sistémicas, basadas en la deshumanización total del pueblo palestino".

"Como represalia, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha anunciado una ley para revocar la nacionalidad a quienes 'difamen' a los soldados, mientras el Ministerio de Cultura ha pedido al servicio de inteligencia Shin Bet investigar a los directores por 'traición'. Ambos cineastas sufren graves amenazas de muerte instigadas por políticos y medios, atentando directamente contra la libertad de creación y de expresión", han resaltado.

Ante todo ello, han proclamado: "Amenazándolos a ellos, nos amenazan a todos y todas". "Por eso nosotros también somos 'Naza'. Hacemos llegar nuestro apoyo y cariño a ambos cineastas en estos momentos difíciles. Que sientan nuestro aliento, solidaridad sincera y agradecimiento por la valentía de mostrar esa realidad por medio del cine", han subrayado.

"Quienes trabajamos en el cine no podemos ni queremos permanecer en silencio. Sabemos que denunciar el genocidio requiere sumar voces y reforzar su presencia en la opinión pública. Y también sabemos que cada cesión ante las presiones y los intentos de silenciar a los creadores redefine los límites de la libertad de expresión y creativa del futuro", subrayan en el texto.

Por ello, exigen "el cese inmediato del genocidio perpetrado por el Estado de Israel en Gaza y el cumplimiento de las resoluciones de la ONU para su retirada de los territorios ocupados". EFE

(foto) (vídeo)

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