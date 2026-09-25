Justicia extremeña reivindica su independencia tras las presuntas maniobras contra Biedma

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Cáceres, 25 sep (EFE).- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, y el fiscal superior de la comunidad autónoma, Francisco Javier Montero Juanes, han defendido este viernes la independencia con la que jueces y fiscales ejercen sus funciones en Extremadura, durante la inauguración del VI Congreso de la Abogacía Extremeña en Cáceres.

Las intervenciones se han producido después de que la jueza Beatriz Biedma haya pedido a la Audiencia Nacional que la reconozca como perjudicada y le permita ejercer la acusación particular en la investigación abierta por las presuntas maniobras dirigidas contra ella y su entorno tras haber instruido la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y haber denunciado que se produjeron movimientos para obtener información sobre ella y su entorno.

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Tena ha situado la independencia judicial entre los elementos esenciales del sistema constitucional y ha señalado que se trata de "un principio esencial constitucionalmente reconocido" y de uno de los pilares del Estado de derecho.

La presidenta del TSJEx también ha advertido de las consecuencias que pueden tener los ataques dirigidos contra integrantes del Poder Judicial, al considerar que pueden provocar "extrañeza y confusión" entre los ciudadanos.

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En la misma línea, Montero Juanes ha aludido a los "ataques indiscriminados" que, según ha señalado, se están produciendo en los últimos tiempos contra la independencia judicial y ha defendido, en este contexto, la actuación de jueces y fiscales en la comunidad autónoma.

"Puedo asegurar que en tanto en Badajoz como en Cáceres se actúa con absoluta independencia, no se recibe ningún tipo de órdenes", ha manifestado Montero durante el acto celebrado en Cáceres.

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Por su parte, el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha considerado que el momento es de "máxima gravedad" y ha advertido de que "este camino nos conduce al abismo democrático".

Bautista ha denunciado que jueces hayan estado sometidos a "persecuciones" y ha alertado de que no reaccionar ante este tipo de situaciones puede llevar "prácticamente a un régimen dictatorial, a un totalitarismo". EFE

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