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Junts pide buscar el mínimo común denominador para votar cuanto antes medidas en vivienda

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Barcelona, 25 sep (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha llamado este viernes a buscar el "mínimo común denominador" entre los diferentes partidos del Congreso para aprobar "lo antes posible" un decreto en materia de vivienda que ponga remedio a la "grave crisis" que se está viviendo.

En declaraciones a TV3, Nogueras ha señalado que el PSOE ha trasladado a este partido independentista que ve "con buenos ojos" medidas ya registradas en el Congreso y que le fueron entregadas personalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 3 de septiembre.

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Ha apuntado que no es que existan "conversaciones" con el Ejecutivo central, sino que el PSOE ha hecho llegar a Junts su "interés" en las propuestas que este partido ha puesto sobre la mesa.

Ha señalado que los planteamientos de Junts quieren "dar aire al bolsillo de los ciudadanos" y, entre otras medidas, ha mencionado desgravaciones a los alquileres, las adquisiciones de vivienda o las cuentas de ahorro, la suspensión de desahucios si los pisos son propiedad de fondos de inversión o la prohibición de que los fondos compren más inmuebles.

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"Lo que ha cambiado es que las propuestas que hemos defendido en los últimos meses hoy el PSOE las tiene sobre la mesa y, por lo que nos llega, las valora positivamente", ha resuelto.

Nogueras ha defendido que nadie debe "renunciar a sus principios", sino que se tiene que buscar un "mínimo común denominador". También ha advertido de que Junts no votará "leyes jurídicamente inaplicables", en alusión a textos que se han planteado en las últimas dos legislaturas.

También se ha mostrado "convencida" de que ERC está a favor de todas sus propuestas pese al posicionamiento de su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha tildado de "chantaje" la posición de Junts.

Tras remarcar que Junts no ha hablado con la parte de Sumar del Gobierno, Nogueras ha afirmado que sería una buena noticia que el decreto "se aprobara lo antes posible". EFE

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