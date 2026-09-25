Jódar vence a Bublik y adelanta a Europa

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Londres, 25 sep (EFE).- En su debut en la competición, el español Rafael Jódar pasó por encima del kazajo Alexander Bublik (6-2 y 6-3) y adelantó a España en la Laver Cup contra el Resto del Mundo.

El madrileño, que se estrenaba este año en la exhibición organizada por Roger Federer, recogió el relevo del noruego Casper Ruud, que ganó al argentino Francisco Cerúndolo, y del checo Jakub Mensik, que perdió contra el estadounidense Brandon Nakashima, y puso a Europa por delante antes del dobles que cerrará la jornada y en el que participará Carlos Alcaraz.

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Jódar, a sus 20 años, combatió el fuerte servicio de Bublik, que lució una protección en la rodilla izquierda y no dejó que el kazajo mostrara su anarquía y su juego entretenido que le convierte en uno de los jugadores perfectos para este tipo de exhibiciones.

Tras un inicio lento, con varias alternativas en los servicios, cuando Jódar consiguió romper el de Bublik, logró una ventaja que ya no dejó escapar. Eso sí, el madrileño sufrió un par de percances durante el encuentro. Se le volvieron a romper los cordones de las zapatillas por resbalar en la pista negra del O2 y tuvo una caída sin daños mayores al final del segundo parcial.

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Ante la atenta mirada de Federer, que estuvo acompañado en la grada por su mujer Mirka y por su agente Tony Godsick, uno de los fundadores de esta competición, el madrileño estrenó su casillero en la Laver Cup y permite que Europa se marche con un 2-1 en el marcador al último encuentro del día.

Jódar podría volver a competir este sábado o domingo, en función de lo que decida el capitán Yannick Noah. EFE