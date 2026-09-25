Irene Montero cree que incluso el mejor decreto en vivienda será solo "un parche"

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Barcelona, 25 sep (EFE).- La eurodiputada de Podemos y número dos del partido, Irene Montero, ha avisado este viernes que incluso si se aprobara el mejor decreto posible de vivienda este sería solo "un parche", ya que son necesarias medidas estructurales y más ambiciosas.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Montero ha defendido que se deben expropiar los inmuebles propiedad de los fondos de inversión, hacer que los contratos de alquiler sean indefinidos y prohibir que se compren viviendas con el fin de especular con ellas.

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Asimismo, ha afirmado que ha quedado demostrado que "el sistema no funciona y es criminal", y ha denunciado que el Gobierno de coalición es "funcional" a este sistema.

Ha llamado a hacer que el malestar que se exhibe en las calles tenga una "traducción institucional" y que se dé respuesta a tres premisas básicas: "paz, casa y trabajo".

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La eurodiputada ha asegurado que "el rentismo es un robo organizado" y ha criticado al Gobierno por "intentar aparentar que quiere cambiar algo" solo en momentos "puntuales" como el actual, en los que se ve desbordado. EFE